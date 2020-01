Sean Sacco, Consigliere Regionale M5S: " Il nuovo contratto fra la Regione e Trenitalia rispetti i principi di accessibilità e trasparenza"

Il nuovo contratto di servizio fra la Regione e Trenitalia sia redatto rispettando i principi dell’accessibilità e della trasparenza.



Oggi in Consiglio regionale abbiamo interrogato l'assessore Gabusi per comprendere il motivo dell’occultamento dei documenti relativi al vecchio contratto di servizio con Trenitalia in cui sono presenti elementi importanti per i cittadini che ogni giorno si trovano a viaggiare su treni sempre più vecchi e in condizioni disastrose.



Vogliamo assicurarci che tale azione non venga legittimata e ripresentata all'interno dei nuovi contratti di servizio.



Prendiamo quindi atto della risposta positiva dell'assessore Gabusi che in replica alla mia interrogazione si è impegnato a verificare che tali principi vengano pienamente rispettati nei nuovi contratti di servizio che dovranno essere approvati in questi anni.



Noi terremo alta l'attenzione affinché i cittadini possano beneficiare della totale trasparenza su come vengono impegnati i loro soldi e su come dovranno viaggiare.



Sean Sacco, Consigliere Regionale M5S Piemonte