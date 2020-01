Ambiente e agricoltura, Demarchi sugli Ogm: “Non li produciamo ma li importiamo, è sbagliato”

Parlare di agricoltura, oggi, vuol dire occuparsi dell’ambiente. C’è infatti una stretta correlazione tra la coltivazione delle specie vegetali e il clima.



A fare luce su alcuni aspetti dell’agricoltura sconosciuti ai più è Paolo Demarchi, consigliere regionale della Lega, cuneese e titolare di un’azienda agricola del settore zootecnico, cerealicolo, frutticolo ed energetico: "Gli agricoltori, a differenza di quanto sostenuto da molti, non inquinano. Anzi. Sono dei paladini per l’ambiente piemontese, sopratutto nelle aree disagiate e svantaggiate".





Demarchi, intervenuto in aula durante il Consiglio regionale, ha poi sottolineato l'incongruenza legata agli Ogm: in Italia infatti la produzione di organismi geneticamente modificati non è ammessa, ma è concessa l'importazione, anche in gradi volumi. "Questo non porta alcun beneficio per la nostra salute e comunque penalizza gli agricoltori locali". L'utilizzo degli Ogm, in Italia, è massiccio e non è legato solo a prodotti alimentari. "Gli organismi geneticamente modificati sono usati nella produzione di mais, soia e del cotone. Per esempio, la trama che è presente nelle banconote è fatta con cotone prodotto con organismi geneticamente modificati provenienti da India e Sudamerica".



Quali soluzioni dunque? Per Demarchi "bisogna tracciare una linea retta e seguirla: se non si possono produrre gli Ogm, non devono nemmeno essere importati".