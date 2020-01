A Cuneo il vescovo di Pinerolo Don Derio Olivero racconta il suo ultimo libro "Il gusto della vita"

L’arte è l'espressione dell'interiorità e dell'animo umano. L’artista è la persona di temperamento gentile, gusti raffinati ed eccezionalmente sensibile alla bellezza. In questa chiave, in ogni persona ha una propria arte ed è un grande artista. Don Derio Olivero, vescovo di Pinerolo, nel suo ultimo libro “Il gusto della vita”, propone delle tracce che attraverso la bellezza, il desiderio, il tempo, la festa, e i sensi, ci offrono semplici spunti, molto interessanti, per sviluppare la nostra arte.

La presentazione di questo “percorso artistico” è a Cuneo, giovedì 6 febbraio, alle 20.30 presso la Sala Cinema Lanteri. Dialogano con l’autore, Ezio Bernardi e Gian Paolo Sandri.