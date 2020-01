Aspettando aprile, un mese di Resistenza: tre film e tre incontri promossi dall’Anpi di Saluzzo

Ripartono anche quest’anno gli incontri di “Aspettando Aprile“ organizzati dalla sezione saluzzese dell'Anpi, in attesa delle celebrazioni organizzate in collaborazione con l’Amministrazione comunale per “ Aprile:un mese di Resistenza".

Gli incontri si articolano in sei appuntamenti, tre cinematografici alle 21 presso il Teatro Magda Olivero, secondo il seguente calendario

giovedì 20 febbraio: “Una giornata particolare”

giovedì 19 marzo: “Tutti a casa”

lunedì 27 aprile: “Roma città aperta”

Per le prime due proiezioni è previsto il pagamento di 5 euro ciascuna, la terza è gratuita.

Parallelamente si svolgerà un ciclo di tre relazioni dedicate alla nostra Storia - comunica il presidente dell'Anpi Saluzzo Giorgio Rossi - a partire dall' avvento del fascismo fino alla Liberazione, che aiuteranno ad approfondire le dinamiche socio, politiche e culturali in cui si è sviluppato il fascismo".

Gli incontri si terranno presso la Sala degli specchi dell'ex Caserma Mario Musso, oggi sede delle Associazioni, alle 20.30 secondo il seguente calendario:

martedì 11 febbraio: L’avvento del fascismo a Roma e in provincia. Il regime. Fuoriusciti e confinati da Cuneo e dal Saluzzese. La guerra e la caduta del fascismo.

martedì 10 marzo: L’armistizio. Lo sfacelo dell’esercito italiano: la 4° armata. L’occupazione tedesca. Proclamazione della Repubblica sociale. La deportazione degli ebrei. La nascita delle bande: loro caratteristiche. L’eccidio di Boves. Il primo inverno in montagna.

martedì 14 aprile: I rastrellamenti di gennaio. L’eccidio di Ceretto. L’estate partigiana. Le zone libere. Il contrattacco nazifascista: il ruolo delle divisioni Littorio e Monterosa. Il proclama Alexander e il secondo inverno in montagna. La liberazione. Comandanti partigiani all’Assemblea costituente.

Relatore sarà il professor Livio Berardo già presidente dell’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo. Gli incontri sono ad ingresso libero e aperti a cittadini, insegnanti e studenti delle scuole. Queste lezioni, per le scuole che aderiranno, potranno costituire crediti formativi.

Il presidente comunica che anche quest' anno la Sezione ha indetto un bando riservato alle scuole superiori per la composizione di una canzone dedicata al tema "Una canzone per un mondo senza muri". Le prime tre classificate saranno premiate con 300-200-150 euro in buoni libro.

Il bando è già stato inviato alle Superiori ed è pubblicato sul sito facebook dell'Anpi di Saluzzo.