Cossano Belbo: l'amministrazione incontra i titolari di agriturismi

Si è svolto nel salone consigliare Cichinin , l’incontro informativo con gli Agriturismi cossanesi per illustrare le novità del 2020.

Presenti il sindaco Mauro Noè, il vicesindaco Luca Tosa ed il consigliere Luca Bosca. L’incontro ha permesso all’Amministrazione di spiegare agli esercenti le strategie messe in campo.

Si è iniziato con la visione del filmato su Cossano Belbo, commissionato alla Ditta Exploria , nel quale si sono potuti ammirare i bellissimi scorci delle colline di Langhe con i punti più caratteristici. Molto in evidenza anche le location dei vari Agriturismi, con l’intenzione, da parte dell’Amministrazione, di consegnare ad ogni esercizio, una copia del video con indicato il nome della propria struttura. Questo consentirà loro di promuovere, sul proprio sito, il territorio cossanese unitamente alla collina dove è localizzato l’agriturismo. Molto emozionanti le musiche di sottofondo che immergono lo spettatore nella visione del filmato. Il filmato verrà a breve immesso sui vari social e sul sito del Comune.

Secondo punto, lo sviluppo dei sentieri; accantonato il progetto di condivisione di alcuni tratti con S.Stefano Belbo, nel corso del 2020 verranno inseriti nuovi percorsi tracciati con adeguata segnaletica e nel contempo risistemati quelli già tracciati. Tutti i percorsi ( oltre 29 Km ) saranno poi mappati e digitalmente visionabili con la possibilità di scaricare il file di navigazione satellitare per poterli percorrere serenamente, senza possibilità di perdersi. Accanto a questi sentieri verranno poi individuati altri tracciati per gli amanti della mountain-bike , magari da aggiungere a quelli già esistenti nel bellissimo Bike Park Alta Langa di Rocchetta Belbo.

A proposito di sentieri, da ultimo viene loro comunicato che, nel corso del 2020 verranno eseguiti i lavori per la pista ciclabile lungo Belbo che unirà S.Stefano a Rocchetta, passando chiaramente per Cossano, un tracciato di 11 Km , immerso nella natura a stretto contatto con il percorso del Torrente.

Sempre sull’Outdor, viene comunicato che la gara di MB Pedalanghe , da quest’anno è entrata nel circuito della Marathon Bike Cup con altre gare blasonate, quali Sestriere e Limone Piemonte, la cui tappa Cossanese si svolgerà nel Week End del 25 – 26 Aprile 2020. Tutte le strutture hanno dato la disponibilità, seppur trattandosi di anticipazione della stagione, dei propri servizi di accoglienza.

A queste importanti novità, vengono informati della prossima apertura, nel centro del paese, di un punto di informazione turistica, in collaborazione con l’ATL Alba Bra Langhe e Monferrato, in un locale che sarà anche punto di vendita dei prodotti tipici, con possibilità di assaggio dei prodotti sia vinicoli che non. Nei pressi del locale saranno poi posizionate le colonnine di ricarica delle Bici elettriche, mentre con il rifacimento dell’intera Piazza Balbo verranno anche sistemati due punti di ricarica auto sempre elettriche, Un grande sforzo dell’Amministrazione comunale che crede moltissimo nello sviluppo turistico del proprio territorio , uno sforzo che è stato apprezzato anche dai titolari degli agriturismi cossanesi.

In conclusione viene richiesto all’Amministrazione, da parte loro, di vigilare sulle strutture abusive e di mantenere il più efficiente possibile le strade del territorio.

Il sindaco fa presente che, eventuali segnalazioni verranno girate all’Unione Alta Langa di Bossolasco, organismo che si è presa in carico anche la gestione della Tassa di Soggiorno di tutti i comuni dell’Unione. I titolari delle 6 strutture cossanesi chiedono di poter ripetere tali incontri con cadenza almeno trimestrale per essere informati sullo sviluppo dei vari progetti presentati, in modo da poter contribuire con i loro eventuali suggerimenti ed azioni concrete.