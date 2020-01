Cuneo: nel 2019 ben 789 mila passaggi di ciclisti conteggiati dai misuratori in cinque punti dell’Altipiano cittadino (FOTO)

I cuneesi vanno in bicicletta. Anche d’inverno, nonostante la stagione più fredda. E soprattutto negli spostamenti sull’Altipiano cittadino. Lo dimostrano i dati forniti dall’Ufficio comunale (assessore: Davide Dalmasso; responsabile del settore: Fabio Pellegrino) ottenuti attraverso i misuratori, “annegati” all’interno delle pavimentazioni, che hanno conteggiato i passaggi sulle piste ciclabili in cinque luoghi dell’area urbana. In totale, nel 2019, hanno raggiunto il ragguardevole numero di 789.291, con una media giornaliera di 2.162. Anche se in un caso si sommano ai pedoni, perché non c’è un rilevatore specifico per i due tipi di utenza.

In corso Nizza davanti alla Provincia, pur mancando 44 giorni a causa del cantiere di ristrutturazione del Palazzo, i transiti sono stati 158.095: media giornaliera di 433, con un picco massimo registrato in 24 ore di 1.012. In corso Nizza dall’altro lato della carreggiata rispetto all’edificio dell’Ente: 162.596; media: 445; picco: 952. In totale nei due punti: 320.691; media: 879; picco: 1.964.

All’incrocio viale degli Angeli-via tetto Cavallo in direzione centro città: 87.721; media: 240; picco: 775. Verso il Santuario degli Angeli: 48.550; media: 133; picco: 446. In totale: 136.271; media: 373; picco: 1.200.

In corso Brunet davanti a piazza Cottolengo in direzione piazza Europa: 46.949; media: 129; picco: 321. Verso il viale degli Angeli: 42.319; media: 116; picco: 270. In totale: 89.268; media 245; picco: 591.

Alla pedancola Vassallo sul fiume Stura i ciclisti in direzione Cuneo sono stati 20.946; media: 57; picco 321. Verso Cerialdo-Confreria: 17.094; media: 47; picco: 229. In totale: 38.040; media: 104; picco: 550.

Alla calà Gino Giordanengo, dal viale degli Angeli verso il Parco fluviale, il contatore misura il passaggio di ciclisti e pedoni. Nella direzione viale degli Angeli: 107.457; media: 294; picco: 1.652. In direzione Parco fluviale: 97.564; media: 267; picco: 1.528. In totale: 205.021; media: 562; picco: 3.521.

“Sono numeri davvero rilevanti - sottolinea l’assessore Dalmasso - che evidenziano come i cuneesi si stiano abituando a utilizzare la bicicletta per i trasferimenti interni alla città. I flussi stanno diventando consistenti. Anche perché si sta comprendendo che spostarsi con le due ruote è decisamente più rapido rispetto all’uso dell’auto. Per l’Amministrazione comunale la mobilità ciclistica svolge un ruolo determinante. Negli ultimi anni abbiamo spinto molto in quest’ottica potenziando le piste disponibili. Infatti, prima di chiedere ai cittadini un cambio di mentalità usando la bicicletta bisogna fornire loro le infrastrutture necessarie per poterlo fare”.

I CHILOMETRI DI PISTE DISPONIBILI E I PROGETTI FUTURI

Sul territorio comunale i percorsi ciclabili collegati tra di loro e strutturati in base alle regole stabilite dal Codice della Strada (2,5 metri di larghezza se bi-direzionali; 1,5 metri se uni-direzionali tranne in alcuni punti dove sono presenti ostacoli nei quali è concessa la deroga) raggiungono i 22,35 chilometri.

Sono sufficienti? Risponde Dalmasso: “Stiamo cercando di colmare le lacune dei tratti mancanti di connessione tra le piste già esistenti. Nelle frazioni sono, in particolare, pezzi corti, ma necessari per salvaguardare l’incolumità dei ciclisti in punti piuttosto pericolosi. In città stiamo intervenendo con tragitti più lunghi. Dobbiamo continuare a lavorare per fornire, comunque, attraverso le piste a norma, la massima sicurezza possibile ai ciclisti”.

Quali sono i progetti più sostanziosi in atto e quelli in previsione? “Il percorso in corso Marconi per il collegamento con Borgo San Giuseppe e l’Oltregesso è in fase di conclusione. Per connettere la città con l’Oltrestura e le frazioni di Madonna dell’Olmo e Cerialdo-Confreria sono partite le opere in corso Giolitti che continueranno, poi, in lungostura XXIV Maggio e sul viadotto Soleri. Così come sono iniziati i lavori di proseguimento della pista sui due lati di corso Nizza alto, da piazza Europa a piazza della Costituzione. Si avvierà, invece, tra qualche mese il tracciato da piazza della Costituzione al Campo Sportivo Scolastico di atletica”.

I nodi ancora da risolvere? “In città, c’è piazza Galimberti. Dobbiamo, in accordo con la Polizia Municipale, trovare il modo di unire via Roma e corso Nizza attraversando la piazza in sicurezza. Sull’Oltregesso Spinetta è collegata, mentre restano da connettere in sicurezza Madonna delle Grazie e Bombonina”.

I POSTEGGI PER IL PARCHEGGIO DELLE DUE RUOTE

I posteggi per le biciclette presenti nel centro urbano di Cuneo sono 1200. Spesso, però, si vedono le due ruote agganciate un po’ dovunque: pali metallici; alberi; pilastri dei palazzi. Mancanza di posti o poco volontà da parte dei cittadini di cercare la rastrelliera?

“E’ un problema - afferma l’assessore Dalmasso - che si presenta solo il martedì quando le biciclette utilizzate sono in numero ben superiore rispetto agli altri giorni. Negli ultimi tre anni abbiamo investito 60 mila euro per attrezzare l’Altipiano con nuove rastrelliere. In alcuni casi sostituendo le esistenti, in altri recuperando e sistemando quelle di prima che presentavano qualche problema dal punto di vista dell’attacco. Se aumenterà l’uso delle biciclette è chiaro che dovremo anche potenziare il numero di posteggi. Ma non possiamo disseminare le rastrelliere in ogni area cittadina, sapendo che la criticità vera è solo un giorno alla settimana. E se poi quel giorno ce n’è qualcuna attaccata a un palo, pur cercando di fare il possibile affinché ciò non accada, credo che sia un gesto tollerabile”.

Però, se serve siete disponibili a potenziare l’offerta? “Certamente. Ad esempio davanti all’Ubi Banca in via Roma c’è stata la richiesta ed entro qualche mese aggiungeremo cinque rastrelliere. Così come lo faremo quando ci sono e ci saranno dei punti particolarmente sensibili all’esigenza. Come davanti alle scuole. Un’altra strada da intraprendere? Se tra i cittadini passa il principio che attraverso l’uso della bicicletta si riesce comodamente a sostituire le auto ci potrebbe essere la loro disponibilità a far posizionare le rastrelliere anche all’interno dei cortili dei palazzi”.

Altri interventi in cantiere? “Sistemare nella città le colonnine per la ricarica delle biciclette elettriche a pedalata assistita. Contiamo di iniziare i lavori in autunno. Inoltre, stanno per concludersi le opere della Velostazione alla Casa del Fiume nel Parco fluviale. La struttura diventerà il punto di riferimento per la mobilità ciclistica con l’affitto delle biciclette, una piccola officina per ripararle, gli spogliatoi e le docce utilizzabili da chi lungo il giorno o in pausa pranzo voglia andare a farsi un giro nell’area”.

IL RICONOSCIMENTO ASSEGNATO AL COMUNE DALLA FEDERAZIONE ITALIANA AMBIENTE E BICICLETTA

Al di là dei possibili margini di miglioramento, siete soddisfatti del lavoro svolto fino a oggi? Dalmasso: “Non dobbiamo essere noi a darci il voto. Tuttavia la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (Fiab) assegna tutti gli anni una bandiera e i bike smile, con un punteggio da 1 a 5, ai Comuni che realizzano infrastrutture ciclabili e promuovono l’uso delle due ruote. Nel 2020, sui dati 2019, ne abbiamo ricevuti quattro: e questo è un motivo di grande soddisfazione e di orgoglio per il lavoro svolto. Anche se certamente per arrivare al massimo dovremo continuare ad impegnarci con cura e attenzione”.