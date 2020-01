Cuneo: il convegno di "Crescere Insieme" punta l'attenzione sul progetto del nuovo ospedale unico

Lunedì 10 febbraio alle ore 18 presso la Sala Falco del Centro Incontri della Provincia di Cuneo si terrà un incontro sul progetto del nuovo ospedale di Cuneo, tema di grande attualità del nostro territorio e sul quale il gruppo consigliare “Crescere Insieme di Cuneo” , organizzatore dell’evento con l’associazione Insieme ed in sinergia con AISPA, vuole approfondirne gli aspetti.



Interverranno il Sindaco di Cuneo e Presidente della Provincia, Federico Borgna; il Direttore Generale del Policlinico “San Matteo” di Pavia, Carlo Nicora; il Presidente della Fondazione Nuovo Ospedale di Cuneo, Fulvio Moirano; modera il tavolo Ezio Bernardi, Direttore de “La Guida”. Aprirà i lavori Marco Bertone, coordinatore di “Crescere Insieme” e li chiuderà Marcello Cavallo, Presidente dell’Associazione Insieme.



Dove? Come? Quando? Questi i quesiti a cui risponderanno i relatori, per avere risposte concrete e di fattibilità di questa imponente opera di cui si discute da oltre un anno.



L’ingresso è libero.