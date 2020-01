Dal 1 aprile il porta a porta arriva a Bagnolo: dalla Regione 238.880 euro per aumentare la differenziata

La Regione tende la mano al Consorzio Sea di Saluzzo investendo 238.880 euro per estendere il servizio di raccolta differenziata al Comune di Bagnolo dove 5.183 utenze a partire dal 1 aprile 2020 potranno conferire i rifiuti in cassonetti differenziati all’interno dei cortili.



L’investimento copre circa due terzi delle spese a carico del consorzio che ammontano a 324.936 euro.



«In questo modo - spiegano il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore all’Ambiente Matteo Marnati - si accelera l’incremento del porta a porta per incrementare la differenziata e centrare l’obiettivo del 65% a livello regionale».



L’intervento prevede la riorganizzazione dei servizi che dalla raccolta stradale passeranno alla raccolta domiciliare. L’operazione consentirà un miglioramento della percentuale di raccolta separata, ma anche della qualità del materiale raccolto ed una riduzione della produzione pro capite di rifiuto indifferenziato che dovrà attestarsi ad un valore non superiore a 159 kg/ab anno, secondo gli obiettivi del Piano regionale di gestione rifiuti per il 2020.



Il servizio sarà effettuato mediante cassonetti per la carta, cartone imballaggi e rifiuti indifferenziati residuali all’interno dei cortili degli edifici, mentre per l’organico e per i rifiuti di imballaggio vetrosi e metallici la raccolta si manterrà con modalità stradale di prossimità.