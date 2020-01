Domenica a teatro a Fossano per i più piccini

Domenica 2 febbraio alle ore 16 al Teatro i Portici di Fossano torna la rassegna Domenica a Teatro dedicata ai ragazzi e alle famiglie. L'iniziativa propone spettacoli delle più note compagnie professionali, operanti sul territorio regionale, nazionale e internazionale.

Il prossimo appuntamento è domenica 2 febbraio alle ore 16 con “Terrarium”, testo e regia di Adriana Zamboni e Lucio Diana, con Giorgia Goldini, Rossana Peraccio e Giovanni Licari, musiche originali e sound design Guglielmo Diana; style and visual concept Lucio Diana, costumi Monica Di Pasqua, tecnico audio e luci Emanuele Valinotti della compagnia TRG Onlus.

Il mondo degli insetti ed aracnidi ci affascina, ci repelle, ci infastidisce, certamente spesso ci condiziona. Sempre più persone, giovani e meno, si riavvicinano alla terra, coltivano un orto, un balcone, un piccolo giardino, ma devono fare i conti con gli insetti: quelli che volano, quelli che strisciano, quelli che depositano le uova nelle piante…

Tre fratelli sono stati messi a zappare, seminare e chissà mai, a raccogliere i frutti del loro lavoro, ma… come faranno con le libellule, le coccinelle, le formiche, i coleotteri, i ragni e tutte le altre migliaia di specie che sembrano prediligere il loro balcone?

Sarà attraverso il gioco e la curiosità di voler comprendere la loro natura, di provare a imitarli, che i tre riusciranno a convivere con queste creature meravigliose e tenaci.

I tre protagonisti offriranno al pubblico lo spunto per riflettere sul necessario rispetto ed equilibrio che ciascuno deve al Pianeta, anche in relazione ai piccolissimi abitanti della terra, dell’acqua e dell’aria e, non dimentichiamolo… questi piccoli animali potrebbero diventare il nostro futuro commestibile (o no?)

I biglietti sono in vendita al Teatro i Portici nell’orario di apertura. Il giorno della rappresentazione la biglietteria aprirà alle ore 14.30.