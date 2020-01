Il 2019 della Polizia Municipale di Cuneo: 236 interventi su sinistri e oltre 1700 punti sulla patente decurtati

Il 2019 è stato un anno intenso per il Comando di Polizia Municipale di Cuneo, con numerosissimi servizi effettuati per il controllo del territorio.

A seguito dell’entrata in vigore dei reati di omicidio stradale e lesioni stradali, si è avuto un incremento considerevole dell’attività di polizia giudiziaria nei sinistri stradali. Nel corso dell’anno appena trascorso la Polizia Municipale è stata impegnata in 236 sinistri (con un incremento del 3% circa rispetto al 2018), di cui 8 con prognosi riservate (+37% sul 2018) e 4 per guida in stato di ebbrezza.