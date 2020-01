Lunedì 10 febbraio a Bra si celebra il Giorno del Ricordo

Lunedì 10 febbraio 2020 si celebra il “Giorno del Ricordo”, in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale. A Bra, come di consueto, sono previsti due appuntamenti di riflessione e raccoglimento: alle 10 sarà celebrata la messa al Santuario della Madonna dei Fiori, per proseguire alle 10.45 con la deposizione della corona d’alloro presso la lapide collocata nella piazza dedicata ai Martiri delle Foibe. Alla cerimonia interverranno il sindaco Gianni Fogliato e Luciana Rizzotti, esule oggi braidese, che porterà la propria testimonianza.

Il Giorno del Ricordo a Bra è organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Comitato cittadino per l’affermazione dei valori del 27 gennaio, del 10 febbraio e del 25 aprile e l’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo.