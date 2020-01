Lutto nel mondo del turismo albese: addio a Cristina Lavagna, presidente di Itinera

Lutto nella capitale delle Langhe e in tutto il territorio delle colline Unesco per la prematura scomparsa di Cristina Lavagna, 51 anni, tra le fondatrici e tuttora presidente di Itinera, cooperativa attiva da oltre vent’anni su tutto il territorio piemontese nell’ambito dei servizi collegati al turismo: dalle visite guidate presso cantine vinicole e siti di interesse storico all’animazione, dall’accoglienza all’intrattenimento, dalle attività di traduzione a quelle di interpretariato.



Spentasi ieri all’hospice di Bra, l'imprenditrice lascia il compagno Stefano Nesti, veterinario, la figlia Maddelena, i genitori Carlo e Rosalba, il fratello Gianni con Nella, Sofia e Gaia.



I funerali sono fissati per domani, giovedì 30 gennaio, alle ore 14.30 presso la parrocchiale del Divin Maestro, con partenza dalla Sala del Commiato Viglino (corso Europa 19/1) alle 14.15. Questa sera, nella stessa parrocchia, verrà recitato il rosario, con inizio alle 20.30.