Raccolta rifiuti, anche Canale passa al sacchetto codificato

La percentuale di indifferenziata a Canale è del 56,58%, mentre la normativa prevede il superamento del 65%. Il Comune roerino ha introdotto il nuovo servizio per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, con la distribuzione dei sacchetti bianchi con codice identificativo per ogni utente.

Il numero di sacchetti verrà consegnato in base al numero dei componenti di ogni famiglia, con dotazioni maggiori per i nuclei familiari con bimbi al di sotto dei 3 anni e per chi ha esigenze di salute. La distribuzione gratuita dei sacchetti codificati proseguirà mercoledì 29 e venerdì 31 gennaio dalle ore 8 alle 13 e dalle 14 alle 18; martedì 28 e giovedì 30 gennaio dalle 8 alle 13 presso l'ex chiesa di San Giovanni in piazza Italia.

La partenza col nuovo sistema è prevista dal prossimo 17 febbraio. A partire da quella data gli operatori non ritireranno più sacchetti diversi da quelli distribuiti dal Comune.

"Per questa nuova iniziativa già partita in 35 comuni attorno a noi (dai piu piccoli fino ad Alba) chiediamo un impegno a tutti i cittadini. Sappiamo che questo cambiamento non comporterà un'azione difficile - dice il primo cittadino Enrico Faccenda - ma solo l'adozione di nuove e buone abitudini. Ringrazio davvero tutta la popolazione per l'impegno che metteranno per rendere Canale un paese migliore".