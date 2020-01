Saluzzo: Mamma io circo! Arrivano i laboratori circensi per bambini e ragazzi

“Mamma io circo!”.

La Scuola di circo "Fuma che ‘Nduma" proporrà sabato 1 e domenica 2 febbraio, al teatro Magda Olivero (via Palazzo di città) un weekend di laboratori di arti circensi dedicati a bambini e ragazzi.

Una esperienza coinvolgente in cui si insegneranno, equilibrismo, acrobatica, clownerie, giocoleria, in due fasce orarie in base all’età dei partecipanti.

Sabato dalle 14.30 alle 16 il laboratorio per bambini di 8/11 anni e dalle 16.30 alle 18 il laboratorio per quelli di 6/8 anni. Il modulo si ripete domenica 2 febbraio, sempre dalle 14.30 alle 16 per bambini di 8/11 anni e dalle 16.30 alle 18 il laboratorio per i più piccoli di 6/8 anni.

Il costo del singolo laboratorio, è di 7 euro, per la frequentazione di tutti due: 10 euro.

Info e prenotazioni (fino a esaurimento posti) al numero di telefono 347 7224307 (dalle 14 alle 19). mail: prenotazioni@cinemateatromagdaolivero.it.

Cinema Teatro Magda Olivero, via Palazzo di cIttà 15. www.cinemateatromagdaolivero.it