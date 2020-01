Serralunga d'Alba, Alessandro Milan presenta il suo libro "Un milione di baci" in ricordo della moglie Francesca Del Rosso

Proseguono gli appuntamenti del Laboratorio di Resistenza Permanente della Fondazione Mirafiore.

Sabato 1 febbraio, alle 18.30, la Fondazione ospiterà Alessandro Milan, giornalista e conduttore radiofonico, che in teatro racconterà il suo ultimo libro, uscito a settembre per DeA Planeta, “Un milione di baci”.

Alessandro Milan lavora a Radio 24 sin dal 1999. Nel dicembre 2017 muore sua moglie, Francesca Del Rosso, giornalista, scrittrice, anche lei in forza a Radio 24. Aveva soltanto 42 anni, un tumore al seno che ha cercato di combattere con allegria, se così si può dire, madre di due bambini. Così Alessandro Milan è rimasto solo col suo dolore e l’obbligo di farcela, di andare avanti, di far crescere bene i suoi figli, di sorridere, di continuare a camminare e a godere della vita. Da questa sua esperienza sono nati due libri, “Mi vivi dentro” e “Un milione di baci” e un’associazione, Wondysonoio, dall’ultimo soprannome di sua moglie Francesca, che assegna un premio per la letteratura resiliente, quella che racconta storie di cadute e di ricominciamenti.

Dopo “Mi vivi dentro”, Alessandro Milan torna a raccontare la speciale quotidianità delle sue giornate, con il lavoro in radio, le cene improvvisate con un gelato, i figli da accompagnare a scuola, una madre anziana che ha bisogno di cure e le chat di soccorso con le “amiche del riccio”. Nelle loro giornate complicate ci sono gli inevitabili litigi (archiviati con un bacio), il desiderio di adottare un cane, i ricordi dei giorni felici raccontati all’infinito per non lasciarli andare, la rete accogliente degli amici ma anche la stanchezza e qualche lacrima. Dopo aver affrontato il gelo dell’inverno e aver “camminato sulla ghiaia dei cimiteri” un giorno torna la voglia di “ripartire”, ed è già questa una festa. Un inno alla resilienza e, in fondo, un bacio virtuale a Francesca-Wondy.

Domenica 2 febbraio, poi, il Teatro tornerà ad aprirsi ai più piccoli, con lo spettacolo per famiglie curato da Luigi Orfeo e intitolato: Elisir d’Amore – Bocconcini d’Opera. Un viaggio attraverso le opere liriche più belle, raccontate talmente bene da farvi innamorare. Utilizzando linguaggi scenici differenti nello stesso spettacolo, Orfeo è in grado di affascinare sia gli adulti che i bambini. Così sulla scena si susseguono narrazione, giullarate, teatro di figura e marionette, con ritmo incalzante e accompagnato dai migliori brani.

Gli incontri della Fondazione sono gratuiti e per partecipare occorre prenotarsi tramite sito www.fondazionemirafiore.it.

È possibile seguire le lezioni anche da casa in streaming tramite il sito.