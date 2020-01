La parrocchia San Paolo di Cuneo organizza una gita nelle capitali baltiche

La parrocchia S. Paolo in Cuneo tramite l’Agenzia Primapol, organizza un viaggio nelle capitali baltiche: 8 giorni dal 23 giugno al 30 giugno.

LITUANIA- VILNIUS: LETTONIA- RIGA: ESTONIA- TALLIN: FINLANDIA- HELSINKI.

MEZZO DI TRASPORTO: PULLMAN GRAN TURISMO per trasferimento in aereoporto a Bergamo e aereo Bergamo-Vilnius e poi ritorno Tallin-Bergamo.

SISTEMAZIONE IN HOTEL 3 – 4 stelle in camera tripla, doppia o singola con servizi, per 7 notti TRATTAMENTO: pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ottavo giorno con menù fisso

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1250,00.

Caparra da versare all’iscrizione € 450,00 Le iscrizioni si aprono il 4 febbraio versando la caparra. I posti sul pullman saranno assegnati in ordine di iscrizione Supplemento camera singola € 250,00 La quota di partecipazione comprende anche - trasferimento in pullman e viaggio in aereo (1 bagaglio max kg 20 a persona) - guida italiana per tutto il tour - ingressi: castello di Trakai, palazzo e parco Rundale, collina delle Croci, 3 castelli (Sigulda, Turaida e Kies) cattedrale di Riga, palazzo e parco di Lahemaa - assicurazione medico – bagaglio - tour in pullman gran turismo con aria condizionata - ferry Tallin-Helsinki-Tallin La quota non comprende: - bevande ai pasti - qualsiasi spesa del cliente .

Documenti: carta di identità valida per l’espatrio Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a don Gianni Falco cell. 340.3317478