L’Esercito sensibilizza i cittadini sulla prevenzione, sicurezza e soccorso in montagna

Si è concluso ieri - martedì 28 gennaio - il primo dei tre eventi di sensibilizzazione sulla sicurezza in montagna che le Truppe Alpine dell’Esercito hanno programmato a Limone Piemonte presso il centro cittadino e gli impianti sciistici di “Limone 1400”. L’attività, condotta dal nucleo Meteomont del 2° Reggimento Alpini di Cuneo, ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione, la sicurezza e il soccorso in montagna ed è stata realizzata nell’ambito dei consolidati rapporti che uniscono il comune di Limone Piemonte con la Brigata Alpina “Taurinense”, di cui è cittadina onoraria.

Quotidianamente squadre di alpini del Meteomont operano per il rilevamento delle condizioni del manto nevoso e si occupano di sicurezza in montagna. Il personale, addestrato a operare anche in condizioni meteo estreme e su ogni tipo di terreno, ha potuto mostrare come la conoscenza dell’ambiente in cui si opera e la grande tradizione ed esperienza delle Truppe Alpine siano elementi di primaria importanza per vivere la montagna con rispetto e in sicurezza.

Gli Alpini hanno quindi illustrato le molteplici capacità delle Truppe Alpine, mostrando ai visitatori l’utilizzo del sistema ARTVA (Apparecchio di Ricerca Travolti in Valanga) e la lettura del bollettino meteonivologico, specificando inoltre tutti quegli accorgimenti fondamentali per vivere la montagna in sicurezza.

Il servizio Meteomont è in attività per le Truppe Alpine dal 1972, opera in cooperazione scientifica con l’Università di Torino, collabora con AINEVA (Associazione Interregionale di coordinamento e documentazione per problemi inerenti alla Neve e alle Valanghe) con un protocollo di scambio dati ed esperienza in vigore dal 2017 ed è centro di competenza della Protezione Civile. Produce bollettini meteorologici e monografie militari delle valanghe.

L’appuntamento con gli Alpini del Doi a Limone è previsto quindi i prossimi 25 e 26 gennaio e 1 e 2 febbraio, in attesa dell’ Esercitazione “Volpe Bianca” - Campionati Sciistici delle Truppe Alpine, edizione 2020, che si svolgerà a Sestriere (TO) dal 9 al 12 marzo, il più importante momento di verifica dell’addestramento delle unità alpine a operare in ambiente montano invernale.