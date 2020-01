Iscriviti al corso “Cucina per passione”

Le cucine tradizionali, del territorio e le ricette semplici

La tavola è un luogo di riconoscimento e ospitalità, ed esperienza di scambio.

Descrizione del corso

Applicare le tecniche di lavorazione delle materie prime, come emulsionare correttamente le salse, come sfilettare un pesce senza sprecarne le carni pregiate; il miglior impiattamento per la ricetta più creativa, questi sono solo alcuni degli obiettivi che raggiungerete frequentando questo percorso

Per iscriversi e ricevere maggiori informazioni è sufficiente cliccare sul seguente link Clicca qua

Programma

1. Conosciamo il pesce: teoria e pratica

2. Ricette in vasocottura: istruzioni per l'uso

3. ABC della carne

4. I finger food: semplici e sfiziosi

5. La birra in cucina: dall'antipasto al dolce

In ogni serata verranno proposte 3 ricette

Per iscriversi e ricevere maggiori informazioni è sufficiente cliccare sul seguente link Clicca qua

Durata: 20 ore in orario serale

Destinatari: Aperto a tutti – massimo 16 partecipanti

Quota iscrizione: euro 200,00 a persona

Sede: Laboratorio ASCOMFORMA presso UNIPAN, via Mondolè 33 a Cervasca

Telefono: 0171.604183 WhatsApp: 377.0804976

E-mail: info@ascomforma.it Web: www.ascomforma.it