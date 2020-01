La rivoluzione Green dell’universo crocieristico

Il mondo navale si scopre sempre più sostenibile, anche rispetto alle soluzioni crocieristiche, da ricercarsi nei siti delle principali agenzie del settore come Planet Cruise . Ma la rivoluzione ecologica non si ferma ai pacchetti proposti.

Trasformare le “autostrade del mare” in un qualcosa di più ecologico e solidale, attraverso nuove tecnologie che permettono navigazioni pulite, sembra essere diventata la nuova sfida da raccogliere per il mondo navale e crocieristico.

La diminuzione dell’impatto ambientale è divenuta centrale negli ultimi anni, favorita da progetti avveniristici che stanno già vedendo la luce, anche e soprattutto in ottica turistico/ricreativa, dove esiste la possibilità di percorrere anche una direzione pedagogica.

Soprattutto una volta scesi a terra.

Organizzare escursioni sostenibili, percorsi tematici che favoriscano l’educazione ambientale nel pieno rispetto dell’ecosistema circostante (coincidendo con mezzi green, per struttura ed obiettivo), è priorità per grandi compagnie come MSC Crociere, che lanciano a riguardo le loro proposte sul mercato.

Ma le novità rispetto alla tutela dei mari, non riguardano soltanto le navi da crociera, ma comprendono anche traghetti, mercantili ed cargo che percorrono quotidianamente gli oceani del globo.

Gli armatori ricercano costantemente innovativi metodi di alimentazione dei motori, con tecniche di ripulitura dei gas di scarico, fino al semplice recupero dei pasti in avanzo a bordo, ridestinati a progetti sociali.

Questa sensibilità diffusa è oggi certificata da un organo apposito (il Rina, una società di certificazione internazionale) attraverso il “Green Plus”: un riconoscimento che sale di livello alla diminuzione dell’impatto ambientale, attraverso una serie di indicatori ed imponendo degli standard elevati come tutela.

E le soluzioni progettuali rappresentano una parte fondamentale, per il raggiungimento del cosiddetto “punteggio elevato”, a garanzia del cliente se si tratta di soluzioni crocieristiche.

Infatti, lee grandi compagnie come Costa Crociere ed MSC Crociere non si sono certo tirate indietro, sperimentando le prime navi alimentate (sia in porto che in acqua) con LNG, il gas naturale liquefatto considerato il più pulito al mondo tra i combustibili fossili.

Abbinando a questo dispositivi per il recupero del calore residuo, ed aggiungendo proposte completamente “eco”, per una clientela sempre più attenta ai bisogni del pianeta.

Come è possibile visionare nei siti delle principali agenzie come Planet Cruise, i pacchetti a disposizione presentano soluzioni di particolare interesse anche formativo, con tour esperienziali strutturati.

Nel caso di MSC sono già disponibili escursioni nella foresta dell’ Animal Haven Rescued Dogs in Giamaica (abitata da cani recuperati dall’abbandono stradale e cittadino), nella Bioporos Farm a Corfù in Grecia (nell’affascinante mondo delle api), oppure in sosta ad Abu Dhabi per la Desert Conservation (salvando il deserto attraverso il recupero dei rifiuti presenti), o ancora a Reykjavik piantando alberi nella foresta di Guomundarlundur.

Denominato “Protectours”, l'elenco crescente di oltre 25 escursioni offre ai clienti MSC la possibilità di dare un contributo positivo al pianeta, scoprendo le destinazioni in nuovi modi.

Il settanta percento dei tour prevede attività a impatto ambientale zero, come camminare, andare in bicicletta o in kayak, mentre altri propongono un contributo diretto attraverso attività come la piantagione di alberi o la pulizia della spiaggia.

Ma esistono tante altre soluzioni da scoprire, per avventurarsi in vacanze capaci di unire la pratica ecologica con i comfort delle più belle (ed accessoriate) navi in circolazione, anch’esse concepite in ottica sostenibile.