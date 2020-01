Mahle, domani a Roma si riunisce il tavolo di crisi: presente una delegazione del comune di Saluzzo

Domani, giovedì 30 gennaio a Roma si riunisce al Mise (Ministero dello Sviluppo economico) il tavolo di crisi della Mahle, la multinazionale tedesca del settore automotive, che nel novembre scorso ha annunciato la chiusura dei due stabilimenti piemontesi, con il conseguente licenziamento di 452 lavoratori: 209 a Saluzzo e 243 a La Loggia.

Una rappresentanza degli stessi era scesa nella capitale il 28 novembre scorso, per presidiare il Mise dove, nella riunione con il vice capo di Gabinetto del Mise Giorgio Sorial si era ottenuto dai vertici aziendali la sospensione di 30 giorni per i licenziamenti, che avrebbero dovuto avvenire il 7 gennaio 2020. Una proroga di un mese per trovare soluzioni condivise per salvaguardare i lavoratori.

Ora si avvicina la scadenza che è il 7 febbraio.

Oltre al Governo, al tavolo del Mise siederanno la Regione, l’azienda, le sigle sindacali, i comuni interessati.

Vanno a rappresentare Saluzzo il vice sindaco Franco Demaria e il consigliere Corrado Lauro. Demaria che ha seguito i precedenti incontri ed era a Roma con i lavoratori nel novembre scorso, afferma: “La città intera sta vivendo con apprensione la situazione di grande disagio che attanaglia i lavoratori e le loro famiglie. Se nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, ci sono stati tre incontri in Unione industriale di Torino, l’incontro al Ministero dello sviluppo economico e la visita a Saluzzo dei vertici dell’azienda, dall'altra parte dobbiamo segnalare come nell’ultimo mese la vertenza della Mahle è piombata in un preoccupante silenzio".

"Dal 20 dicembre - continua - Non si hanno notizie e, a pochi giorni dalla scadenza del periodo delle trattative, non ci sono certezze e prospettive. L’azienda si impoverisce: 71 dipendenti si sono licenziati ed hanno scelto altre vie. Servono punti fermi. Le prime risposte vanno ai lavoratori. Ma non ci si ferma alla cassa integrazione. Intorno alla Mahle c’è anche un indotto e dell’economia. Che ne sarà dello stabilimento, un’area di grandi dimensioni alle porte della città?."

"L’unica soluzione che chiede Saluzzo - conclude il vicesindaco - è la continuità produttiva".