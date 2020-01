Organizzare un trasloco: come farlo nel migliore dei modi

Organizzare nel migliore dei modi un trasloco può essere un’operazione in grado di facilitare il trasferimento dei propri averi dalla vecchia casa a quella nuova. Per chi si trova alla prima esperienza, o non ne ha mai fatto uno da solo, ecco una serie di consigli da seguire passo per passo per non diventare matti.



Avere molti scatoloni di varie dimensioni



Il primo passo da compiere per chi vuole iniziare un trasloco, è quello di acquistare o trovare degli scatoloni di cartone resistenti. Non sempre è un’ottima idea raccogliere scatole presso negozi di amici o conoscenti. Per gli oggetti più fragili o a cui si tiene di più, è bene fare richiesta di scatoloni rinforzati direttamente all’azienda che si occuperà del trasloco.



Per mettere in sicurezza vasi e oggetti fragili, si possono utilizzare i rotoli di pluriball e il polietilene espanso . Sono due materiali che grazie alle loro caratteristiche sono in grado di ammortizzare i colpi che gli scatoloni accusano durante la loro movimentazione. Per essere sicuri al 100% della sicurezza di oggetti particolarmente fragili, può essere opportuno utilizzare entrambi i materiali e trasportare con la propria macchina – se le misure della scatola lo permettono – gli oggetti.



Raggruppare le scatole in base a dei colori



Oltre a dover sistemare tutto nelle scatole, una volta che il trasloco è terminato si dovrà iniziare a pensare a riporre tutti gli oggetti nella nuova casa. Fase, che in molti casi è ancora più complicata della precedente. Per non farsi trovare impreparati, può essere una buona idea contrassegnare le scatole con un colore o un disegno. In questo modo, si potrà vedere subito quali sono le scatole per la cucina, per il salotto e per le altre stanze della casa. Per offrire un aiuto alle persone che andranno a trasportare le scatole, si può creare una lista dei segni con le indicazioni di dove andranno posizionate le varie scatole.



Valuta con attenzione il giorno del trasloco



Per non incappare in problemi il giorno del trasloco, è bene decidere con largo anticipo la data in cui si andranno a spostare gli scatoloni. In alcuni giorni, in particolare nelle grandi città, è possibile che si svolgano dei mercati rionali o operazioni di manutenzione delle strade. Per non trovarsi bloccati nel traffico o per restrizioni dettate da direttive comunali, è bene informarsi in anticipo di eventuali problematiche legate all’accesso della strada dove si andrà a vivere.



Controlla ogni scatole prima di aprirlo



Le aziende che si occupano di eseguire i traslochi sono sempre molto attente a tutto quello che spostano. Purtroppo, in alcuni casi può verificarsi sempre un inconveniente. Per non accorgersi del problema dopo alcuni giorni, e non poter più beneficiare di un rimborso dall’azienda che si è occupata del trasloco, è bene verificare con attenzione ogni scatola al momento della posa nella nuova abitazione.



Come è facile comprendere, organizzare nel migliore dei modi un trasloco non è sempre la cosa più semplice del mondo. Resta il fatto, che se pianificato con attenzione sarà sicuramente un momento meno stressante di quello che si pensa.