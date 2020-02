Sicurezza professionale: tutto quello da sapere sui prodotti antinfortunistica

La sicurezza sul lavoro va garantita per legge in ogni ambiente professionale. Ogni realtà lavorativa, per preservare questo diritto fondamentale dei dipendenti deve provvedere a tenere dei corsi specifici di formazione, in cui illustrare il comportamento da seguire per operare in sicurezza.





Allo stesso tempo, è necessario fornire sempre prodotti antinfortunistica di qualità, in modo da tutelare i lavoratori nella quotidianità o in caso di criticità improvvise.





Le basi della sicurezza professionale

Ogni lavoro deve poter essere svolto in tutta sicurezza, per questo motivo è opportuno seguire degli obblighi imposti dal Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro (Dl 81/2008). Questo subisce di frequente degli aggiornamenti per adeguarsi alle nuove disposizioni della legge italiana e anche alle normative europee.





Fornire a tutti coloro che lavorano in un’industria dei corsi su questi argomenti è un obbligo del datore di lavoro. Entro 60 giorni da una nuova assunzione deve essere erogata una formazione dalla durata dipendente dal rischio della mansione da svolgere; ogni 2 anni, invece, si deve seguire un aggiornamento di 6 ore.





L’importanza dei prodotti antinfortunistica

Durante i corsi un punto molto importante, che si tratta in modo approfondito, è la dotazione di dispositivi di protezione individuali (DPI), cioè tutti gli indumenti e i sistemi per proteggere dalla testa ai piedi il lavoratore da agenti potenzialmente dannosi.





Si cerca di evitare sia rischi immediati, sia complicazioni che possono sorgere con l’esposizione prolungata a particolari agenti chimici o sostanze tossiche. Tutti i dispositivi devono essere di alta qualità, avere una certificazione CE ed essere conformi alle specifiche di legge, inoltre il lavoratore deve indossarli secondo le prescrizioni del produttore.





I prodotti antinfortunistica più usati

Ogni professione richiede l’impiego di dispositivi specifici per assicurare l’operatività in completa sicurezza. Certamente, alcuni prodotti antinfortunistica sono più ricercati sul mercato, perché necessari in diversi tipi di contesti lavorativi:





Tappi e cuffie antirumore : molto utili per esempio nei cantieri o nelle industrie dove c’è un forte rumore generato dalla vibrazione di macchinari o dalla lavorazione delle materie prime. Le orecchie sono un organo di senso molto delicato che va preservato dai suoni che superano gli 85 decibel , poiché potrebbero danneggiarle. I tappi sono dei cilindretti in spugna da inserire nel canale uditivo e si può scegliere tra soluzioni usa e getta oppure multiuso. Le cuffie, invece, coprono l’intero orecchio e proteggono dai rumori forti grazie alla loro imbottitura isolante;





Guanti da lavoro : proteggono le mani da tagli accidentali ma anche da sostanze chimiche tossiche o corrosive. I modelli sono davvero tanti, da quelli in lattice usa e getta a quelli in maglina rivestiti in gomma . Bisogna scegliere quelli più adatti alla propria professione ed è fondamentale selezionare la misura giusta affinché calzino in modo adeguato, senza rendere i movimenti sul lavoro difficoltosi;





Scarpe antinfortunistiche : sono delle calzature con la punta rinforzata e impediscono di procurarsi danni ai piedi in tutti quegli ambienti in cui si movimentano materiali pesanti. I modelli possono variare sia per la chiusura, che può essere con i lacci, la zip o lo strappo ma anche per l’altezza della tomaia , che si può fermare sotto al malleolo oppure proseguire fino alla caviglia;





Occhiali protettivi : vengono impiegati in tutti quegli ambienti di lavoro in cui esiste il rischio che gli occhi entrino in contatto con diversi tipi di scorie oppure liquidi corrosivi .

I modelli presenti attualmente sul mercato sono pensati per risultare, oltre che sicuri per i lavoratori, anche accattivanti nel design;





Mascherine : la loro richiesta è particolarmente alta all’interno di laboratori e industrie chimiche, visto che preservano il sistema respiratorio, evitando che vengano immesse nell’organismo polveri sottili o altre sostanze nocive. Si ricorda che i prodotti professionali hanno due filtri removibili che vanno cambiati con regolarità per usare in modo corretto i dispositivi;





Abbigliamento da lavoro : si tratta di indumenti comodi e confortevoli, realizzati in un cotone pesante o con dei rinforzi nelle parti in cui c’è una maggiore probabilità di sfregamento o impatto. Possono essere costituiti da tute in un unico pezzo , da camici da porre sopra i vestiti o completi costituiti da casacca e pantaloni. Molte volte sono anche dotati di tasche con zip da poter impiegare per riporre utensili o piccoli oggetti di cui il lavoratore ha bisogno;





Attualmente, si sta registrando una richiesta molto alta di questi prodotti soprattutto online, data la presenza di un alto numero di e-commerce specializzati nella vendita di prodotti antinfortunistica e altre categorie di articoli professionali.