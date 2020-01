Cuneo: pronti i festeggiamenti per Nicola Dutto, al ritorno dall'Africa Eco Race 2020

Venerdì 31 gennaio alle 17, nel Salone d’Onore del Municipio, Comune di Cuneo, Confcommercio Cuneo e Wecuneo organizzano un incontro pubblico con il pilota di Beinette Nicola Dutto.



Un momento di festa per salutare Nicola dopo l’ottimo risultato all'Africa Eco Race 2020, rally raid che si svolge sulle rotte della mitica Parigi-Dakar.



Dutto, primo pilota paraplegico a gareggiare a livello internazionale con i normodotati, ha infatti chiuso la gara in 47ª posizione. Il perfetto sigillo per un’impresa storica.