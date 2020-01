Gerlando Mirra è il nuovo responsabile dei pensionati Cisl fossanesi

La segreteria dei Pensionati Cisl cuneesi ha deliberato la nomina di Gerlando Mirra quale responsabile dei Pensionati Cisl del fossanese in sostituzione di Renato Dutto al quale va il ringraziamento per il prezioso lavoro svolto. La nomina di Mirra è conseguente alla sua lunga esperienza sindacale maturata nella zona del fossanese. Mirra 63 anni, è in pensione da settembre 2019. Dipendente dell’Italcementi di Borgo San Dalmazzo, è stato per la Cisl delegato aziendale, poi operatore ed anche componente del coordinamento nazionale cemento.

Fossano ed il fossanese per la Cisl sono sempre stati territorio importante “Auguriamo a Mirra – dicono dalla segreteria provinciale dei Pensionati Cisl – di lavorare bene e con profitto. Noi restiamo a disposizione confidando in una fattiva collaborazione che porti reciproca gratificazione”.