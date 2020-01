Abiti usati: al via il servizio “porta a porta”

Un nuovo servizio di raccolta “porta a porta” degli abiti usati, che si aggiungerà alla possibilità di conferirli all’interno dell’area ecologica di via Trento. È quanto, a partire dal prossimo 4 febbraio, entrerà in funzione a Mondovì, come previsto dal nuovo contratto stipulato tra l’Acem e la Cooperativa “Lavoro e Solidarietà”.

Il servizio verrà effettuato su prenotazione: per poterne usufruire, i cittadini dovranno contattare il numero verde 800.090373 nella settimana precedente il giorno di raccolta, comunicando il proprio indirizzo e il quantitativo di abbigliamento da ritirare. Gli abiti usati dovranno essere inseriti in sacchetti, buste o scatole chiuse ed esposti entro le ore 6 della giornata preposta al ritiro.

Giovedì 30 gennaio, alle ore 20,30, nella Sala delle conferenze “Luigi Scimè” (corso Statuto 13), l’Assessorato all’Ambiente e la cooperativa “Lavoro e Soldiarietà” presenteranno alla cittadinanza il nuovo servizio e le date previste per la raccolta.