Pian Munè di Paesana: domenica 2 febbraio, ciaspolata con gli amici a 4 zampe

Lo sapevate che una passeggiata con il proprio fedele amico a 4 zampe aiuta anche il benessere psicologico della persona?

Pian Munè di Paesana, la località turistica Pet Friendly della valle Po, lo sa bene e per questo organizza, domenica 2 febbraio, la Ciaspolata con gli amici a 4 zampe. Un’occasione di sport, divertimento e relax con i compagni più fedeli

Il programma prevede il ritrovo alle 9.30 al rifugio a valle per la colazione libera e le presentazioni, alle 10 la partenza per la ciaspolata lungo l’itinerario panoramico “Meire Pian Croesio” e arrivo al Fontanone, il punto panoramico sul Monviso, per la foto ricordo.

Pranzo facoltativo al rifugio in quota alle ore 13 al prezzo convenzionato di 15 euro (antipasto, piatto a scelta, dolce, acqua). La durata della camminata è di circa due ore.

Attrezzatura necessaria: ciaspole (noleggio in loco 8 euro)

Si consiglia per i cani di spalmare un po’ di burro di karitè sotto le zampe per far sì che la neve non si attacchi creando possibili fastidi. Unica regola: i cani debbono essere tenuti al guinzaglio.

Iscrizione gratuita scrivendo via whatsapp al numero 3286925406.