Telecamere di sorveglianza sui cassonetti dei rifiuti

La telecamera mobile acquistata dal Comune per vigilare sul conferimento dei rifiuti sta per essere collaudata e presto entrerà in funzione.



“Può essere posizionata – spiega l’assessore all’Ambiente Diego Bressi - in qualsiasi punto del territorio comunale coperto della rete mobile. Abbiamo individuato, con la Polizia municipale, alcune zone in cui sono maggiormente necessari controlli. Lo scopo eliminare l’uso non appropriato dei cassonetti”. Ricordo ai cittadini – sottolinea l’assessore - che possono, anzi devono, segnalarci ogni disguido all’indirizzo email raccolta.rifiuti@comune.busca.cn.it Le zone più critiche sono piazza Diaz, dove sono concentrati i cassonetti di umido, pannolini e verde, e via Einaudi, dove ci sono i cassonetti degli indumenti. La telecamera sarà poi nella zona isola ecologica e nelle frazioni, dove i rifiuti sono abbandonati senza criterio”.



Intanto, la percentuale di raccolta differenziata del 2019 resta in linea con l’anno precedente, vicina al 70%.



“Il rammarico è – conclude l’assessore - che a fronte della grande maggioranza degli utenti diligenti c’è il comportamento inadeguato di pochi che rovinano il risultato. Questi ultimi devono è poter essere individuati”.



Va segnalato anche che continuano gli incontri di educazione ambientale nella scuola primaria e secondaria, previsti dal contratto di appalto del servizio di raccolta rifiuti. Quest’ anno il tema è “La magia del vetro”.