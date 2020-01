Un mix di Carnevali e presenti programmi TV nel menù della New Group Viaggi di Busca

A carnevale ogni scherzo vale, ma che sia uno scherzo che sa di sale. Carnevale guarisce ogni male. Non c'è carnevale senza la luna di febbraio. Sono tanti i detti che accompagnano questo gigionesco periodo dell’anno. Altrettante sono le proposte della New Group PV di Busca.

Domenica 9 febbraio: “Carnevale di Viareggio”. Quota per adulti: 55 euro.

Domenica 16 febbraio; “Carnevale di Venezia”. Quota per adulti: 70 euro.

Domenica 1 marzo: a Mentone per la “La Festa dei limoni”. Quota per adulti: 55 euro comprensiva di biglietto d’ingresso (posti in piedi).

Domenica 15 marzo: “Sanremo in Fiore” Quota per adulti: 35 euro (prenotazioni entro il 23 febbraio).

Partenze garantite da Cuneo, Busca, Costigliole Saluzzo, Verzuolo e Saluzzo.

Domenica 23 febbraio: 5^ edizione di “Indovina chi viene a pranzo”

Vuoi ritrovare i tuoi compagni di viaggio? “Indovina chi viene a pranzo” ti offre l’occasione giusta.

Partenza dalle località stabilite in mattinata alla volta di Arenzano. Visita al Santuario dedicato al Bambino Gesù di Praga, fondato nel 1905 dall'ordine religioso dei “carmelitani scalzi”, dove si potrà ammirare un’affascinante opera d’arte: la ricostruzione di una lunga grotta con un presepe di coloratissima ceramica di Albissola, che rappresentano la vita e la gente del popolo al tempo della nascita di Cristo. Proseguimento delle visite con accompagnatore dell’agenzia del centro storico e del Parco Comunale, con all’interno Villa Negrotto Cambiaso, edificio di fine ottocento, oggi sede del municipio di Arenzano. Alle 12.45 circa si raggiungerà il ristorante per il pranzo a base di pesce (Aperitivo di benvenuto con stuzzichini a sorpresa, carpaccio di spada affumicato, carpaccio di salmone, stoccafisso accomodato, souté di cozze; risotto con crema di piselli e calamari, calamarata allo scoglio, fritto misto del golfo con verdurine fritte di contorno; torta tiramisù New Group P.V.; vino della casa, acqua minerale naturale e gasata e caffè) o, in alternativa, a base di carne da comunicare al momento della prenotazione, cui seguiranno lotteria e divertimento per tutti. Ore 17:30 circa partenza per il viaggio di rientro.

Quota di partecipazione: 55 euro. E’ gradita la prenotazione entro il 12 febbraio 2020. Partenze garantita da Cuneo, Busca, Costigliole Saluzzo, Verzuolo, Saluzzo e Cavour.

Lunedì 17 febbraio: partecipazione come pubblico a “Pomeriggio 5” ed a “Striscia la notizia” con Ficarra e Picone. Quota per adulti: 40 euro.

Giovedì 3 marzo: partecipazione come pubblico a “Verissimo” con Silvia Toffanin. Quota per adulti: 40 euro.

Partenze garantite da Cuneo, Busca, Costigliole Saluzzo, Verzuolo e Saluzzo.

Sabato 7 marzo: partecipazione a “Creattiva” di Bergamo, un palcoscenico affascinante che dà spazio a veri protagonisti e ai tanti appassionati delle arti manuali e dell’hobbistica, sempre alla ricerca di nuovi materiali e tecniche capaci di soddisfare creatività ed emozioni.

Partenze garantite da Cuneo, Busca, Costigliole Saluzzo, Verzuolo e Saluzzo.

