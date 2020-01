Cuneo su "Striscia la notizia": al centro un giro di acquisti non richiesti di quasi settemila euro

La puntata della serata di oggi (mercoledì 29 gennaio), infatti, ha visto il celebre inviato "in bianco" Moreno Morello raggiungere la città capoluogo della nostra provincia per intervistare la signora Laura che, a causa di un equivoco relativo all'acquisto di una batteria di pentole, si ritrova ora costretta in un circuito di acquisti non richiesti del costo di quasi settemila euro.