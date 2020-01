Grandi riscontri al Sundance Film Festival per "The Truffle Hunters", Alberto Cirio: "Così si dimostra la forza unica della nostra terra"

"Buona la prima" per "The Truffle Hunters", il docufilm sui cercatori di tartufo di Langhe e Roero presentato proprio in questi giorni al festival del cinema indipendente ideato dalla star di Hollywood Robert Redford, il celeberrismo Sundance Film Festival.



Oltre agli ottimi riscontri la pellicola di Michael Dweck e Gregory Kershaw - che vede protagonisti quattro tifulao e il commerciante di tartufi Gianfranco Curti - ha visto i propri diritti recentemente acquistati dalla Sony Pictures Classics.



"Partecipare dall’altra parte del mondo a uno dei più grandi eventi dedicati al cinema e assistere, in una sala strapiena di persone con altrettante in lista d’attesa, a un film che esalta le bellezze del Piemonte e dove i protagonisti che parlano in dialetto non sono attori ma uomini e donne reali della nostra terra, è stata una esperienza straordinaria - ha scritto nella serata di oggi (mercoledì 29 gennaio) il Presidente della Regione Alberto Cirio sulla propria pagina Facebook istituzionale - . Questo, oltre al valore artistico e culturale, rappresenta per la nostra regione un veicolo promozionale turistico e commerciale senza uguali. E ci dimostra, ancora una volta, la forza unica e dirompente della nostra terra".