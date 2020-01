L’associazione “Paolini sempre” in pellegrinaggio al Santuario della Madonna dei Fiori di Bra

Giornata di fede e preghiera per l’associazione “Paolini sempre” che ha organizzato un pellegrinaggio al Santuario della Madonna dei Fiori di Bra. L’appuntamento è fissato per sabato 8 febbraio con ritrovo alle ore 9.30 davanti al Santuario antico, dove il 29 dicembre, anniversario dell’apparizione della Madonna ad Egidia Mathis, è stata inaugurata, una statua dedicata al Beato don Giacomo Alberione, che si staglia nella nicchia esterna di sinistra.

Nel corso di quella cerimonia, Monsignor Marco Mellino, vescovo titolare di Cresima (Tunisia), Segretario del Consiglio dei Cardinali, aveva sottolineato il legame che fonde la spiritualità di don Alberione al luogo mistico braidese: “Don Giacomo Alberione, sacerdote della Diocesi di Alba, nel 1914 iniziò la Famiglia Paolina, dando vita a ben cinque congregazioni, quattro istituti aggregati e l’associazione Cooperatori paolini. È nato a San Lorenzo di Fossano il 4 aprile del 1884 da genitori di origini braidesi e fin da subito ha avuto la sua vita legata a questo Santuario, tant’è che, in un biglietto autografo, scriveva: ‘Alla Madonna dei Fiori di Bra abbiamo speciali doveri di riconoscenza, ringraziare Dio per Maria’. E ancora nel 1950 ebbe a dire: ‘La mamma aveva consacrato noi figli a Maria, Regina dei Fiori, man mano che siamo nati’. A motivo dell’evento miracoloso, la Vergine dei Fiori è, a pieno titolo, la protettrice delle donne partorienti e dei nascituri. Possiamo ben pensare che dalla frequenza a questo Santuario sia maturata nel cuore del Beato l’intuizione dell’Istituto Santa Famiglia, voluto per offrire alle coppie un cammino di consacrazione, così da avere la costanza e la fedeltà al disegno di Dio nel mantenersi ferme e solide nel vincolo matrimoniale”.