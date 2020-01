Dazi Usa sui vini italiani: come si stanno muovendo Coldiretti, Confagricoltura e Cia della provincia di Cuneo (FOTO)

La minaccia del presidente americano Trump di colpire con nuovi dazi, che potrebbero arrivare al 100% del valore del prodotto, alcune eccellenze agroalimentari europee, non è ancora stata disinnescata. Motivo? La ritorsione degli Usa contro i Paesi della Ue, accusati di aver aiutato economicamente l’industria costruttrice di aerei del Vecchio Continente Airbus danneggiando la concorrente americana Boeing.

In Italia i più preoccupati sono i produttori di vino perché occupano il primo posto tra le nazioni fornitrici degli Stati Uniti. Con il Piemonte e la provincia di Cuneo fortemente in ballo. Le nuove tasse dovrebbero entrare in vigore a febbraio.

Come è attualmente la situazione? Lo abbiamo chiesto alle organizzazioni agricole della “Granda”.

ROBERTO MONCALVO, delegato confederale di Coldiretti Cuneo: “Al momento resta incerta e desta preoccupazione nelle cantine cuneesi, che esportano negli Stati Uniti il 40% delle bottiglie prodotte. Per questo motivo Coldiretti prosegue un pressing serrato a livello nazionale e comunitario. Dopo aver sollecitato l’intervento del Governo, il nostro presidente nazionale, Ettore Prandini, ha discusso della questione con i commissari europei all’Agricoltura, Janusz Wojciechowski, al Commercio, Phil Hogan, e all’Economia, Paolo Gentiloni. È essenziale un impegno forte e concreto di Bruxelles per sventare una minaccia pericolosissima per il vino Made in Italy. È paradossale e inaccettabile che i nostri vitivinicoltori paghino il prezzo di una guerra commerciale relativa all’industria degli aerei. Ma non sarebbe la prima volta che gli agricoltori italiani subiscono penalizzazioni da dispute geopolitiche che nulla hanno a che vedere con la loro attività e che non coinvolgono neppure il nostro Paese”.

GIANLUCA DEMARIA, presidente della sezione vitivinicola di Confagricoltura Piemonte e presidente della sezione vini rossi di Confagricoltura Cuneo: “Al momento restiamo in attesa della decisione ufficiale che dovrebbe arrivare entro la metà di febbraio. Non nascondo la nostra grande preoccupazione, poiché se i nuovi dazi venissero applicati anche ai nostri vini Doc e Docg rischieremmo una forte perdita di posizione sul mercato statunitense, con gravi conseguenze economiche per i produttori e la crisi per numerosi posti di lavoro. Il mercato americano è infatti uno dei più importanti per i vini d’eccellenza cuneesi: ben il 30% dei vini di Langhe e Roero viene esportato negli Usa. Ecco perché Confagricoltura nazionale ha sollecitato il Commissario europeo al Commercio, Phil Hogan, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio, a chiedere un rafforzamento delle azioni nei confronti dell’Amministrazione statunitense, con l’obiettivo di scongiurare ulteriori ed ingiustificate penalizzazioni per gli operatori italiani. Altro, purtroppo, non possiamo fare e ci è difficile comprendere come un contenzioso ultradecennale sugli aiuti pubblici ai consorzi Airbus e Boeing possa mettere a rischio la tenuta e le prospettive del sistema agroalimentare europeo”.

CLAUDIO CONTERNO, presidente provinciale di Cuneo della Cia-Agricoltori Italiani e produttore vitivinicolo: “Sui dazi Usa, non solo su quelli che coinvolgono il vino, Cia Cuneo ha organizzato il prossimo 3 febbraio un incontro nel quale illustreremo la situazione e le ultime novità emerse dai Tavoli di lavoro nazionali. Abbiamo invitato i nostri soci e ospiterò l’incontro nella mia azienda, Conterno Fantino, a Monforte d’Alba. Cia si è impegnata, e lo sta facendo in queste ore, a tutti i livelli istituzionali per approfondire la tematica. Anche il nostro Dipartimento nazionale ha portato le rimostranze della nostra agricoltura al Ministero, attraverso il presidente italiano della Cia Dino Scanavino”.

Pensate che si possa risolvere in modo positivo il rischio esistente per l’Italia e in quale modo?

MONCALVO: “Il dialogo costruttivo è la carta vincente per scongiurare l’acuirsi di uno scontro dagli scenari inediti, con un pericoloso effetto valanga sull’economia e sulle relazioni tra Paesi alleati. E se in Europa Coldiretti è in prima linea contro l’applicazione dei nuovi dazi, negli Stati Uniti c’è chi sta facendo il tifo per noi. L’aumento dei dazi sul vino italiano, infatti, avrebbe ripercussioni economiche elevatissime anche negli Usa, con una perdita stimata in vendite di vino italiano di oltre 2 miliardi di dollari. Per questo motivo gli importatori americani si sono mossi con una petizione per chiedere il passo indietro di Trump. La speranza è che queste azioni possano portare al risultato atteso. Nel malaugurato caso in cui dovessero entrare in vigore i nuovi dazi, Coldiretti ha già posto ai tavoli istituzionali la necessità di misure di compensazione a favore dei settori colpiti, puntualizzando che non saranno sufficienti le modifiche annunciate alla misura Ocm di promozione nei Paesi terzi”.

DEMARIA: “Un’eventuale guerra dei dazi non sarebbe utile a nessuno e andrebbe invece a generare un grosso problema di carattere mondiale. Si rischia di tornare indietro di 50 anni nelle politiche commerciali tra Stati e siamo fortemente preoccupati, essendo l’Italia un Paese importatore di materie prime ed esportatore di prodotti lavorati, anche dei danni indiretti provocati da un inasprimento dei dazi sul nostro sistema economico e sul “Made in Italy”, in generale, che si vedrebbe indebolito su un mercato molto importante come quello gli Stati Uniti. Per questo continueremo a sollecitare il nostro Governo e l’Unione Europea affinché facciano tutto il possibile perché ciò non accada”.

CONTERNO: “La situazione è ancora da chiarire e definire, ma Cia farà tutte le pressioni necessarie per arrivare ad una soluzione logica. I dazi al 100% significano il blocco totale di un mercato, che comporterebbe un danno enorme. Saremo da stimolo affinché tutto questo non avvenga”.