A Cuneo, parrucchieri aperti di domenica nei centri commerciali? Il Comune non può impedirlo

"Siete intervenuti per i parrucchieri cinesi che tenevano aperto il negozio la domenica. Perché non fate la stessa cosa con i parrucchieri dei centri commerciali? Perché non mandate gli agenti a sanzionarli, visto che violano il regolamento comunale?".

Questa la domanda rivolta ieri sera 29 gennaio agli assessori Paola Olivero (Polizia municipale) e Luca Serale (Attività produttive) in un incontro in Confartigianato, dove erano presenti circa 40 parrucchieri della città di Cuneo.

La questione si ripropone dal 2012, con la deregulation sancita dal Decreto Liberalizzazioni. Poi, nel 2016, il regolamento del Comune di Cuneo per le attività di acconciatore ed estetista.

Nel periodo successivo all'entrata in vigore del regolamento, erano scattate le sanzioni contro alcuni parrucchieri all'interno dei centri commerciali, aperti la domenica. Parrucchieri che erano stati costretti ad adeguarsi e a chiudere. Adesso un nuovo caso di apertura domenicale, a Cuneo. In barba al regolamento. Nessuno - nello specifico la Polizia Municipale - è intervenuto a sanzionare. Da qui le proteste.

L'assessora Paola Olivero: "Il nostro regolamento è in contrasto con le norme nazionali e le sentenze dicono che, in materia di orari e giorni di apertura delle attività commerciali, la competenza non è né comunale né regionale, ma nazionale. Quindi, l’eventuale sanzione contro i parrucchieri aperti la domenica, di fatto è illegittima e impugnabile".

Quindi: se un parrucchiere decide di aprire la domenica o nei giorni festivi, la legge è dalla sua parte. Il regolamento comunale non può impedirlo, perché viene superato dalle norme nazionali.

L'imbarazzo per il paradosso legislativo era palpabile ieri sera durante il confronto. Così come la rabbia e la rassegnazione degli artigiani presenti. "Attendiamo risposte da anni su questo tema. Non c'è chiarezza. Se c'è un regolamento va fatto rispettare e devono essere applicate le sanzioni (di 150 euro), altrimenti è concorrenza sleale".

La Olivero ribadisce: "Le sanzioni sarebbero illegittime".

Luca Serale, in qualità di assessore alle Attività Produttive, ha posto l'accento sul fatto che si tratti di un tema sovracomunale. "Confartigianato ha la forza per risolvere questo vuoto normativo. Il passaggio deve essere nazionale. Cuneo, tra l'altro, è circondata da Comuni turistici, dove c'è la possibilità di stare aperti la domenica perché le norme sono ancora diverse. C'è molta confusione, siamo in una bolla. Cosa possiamo fare? Già domani organizzeremo un incontro tra i legali del Comune e quelli di Confartigianato, oltre al fatto che cercheremo, tramite ANCI, di portare la questione sui tavoli nazionali. Noi, come amministrazione, siamo pronti ad assumerci l'onere di far rispettare il regolamento, ma deve cambiare la legge. Per ora, come sulle aperture notturne dei locali, il Comune può fare davvero poco o nulla".

Da Confartigianato la richiesta, al Comune, di mettere "nero su bianco" la modalità di azione: "Diteci come agirete. Entro 15 giorni vogliamo una risposta".

Allo stato attuale, i parrucchieri di Cuneo potrebbero aprire nei giorni domenicali e nei festivi. "Se qualcuno passerà a sanzionarvi, Confartigianato vi difenderà".

Alla domanda: chi di voi aprirà la domenica? nessuno dei parrucchieri presenti ha alzato la mano. "Noi non vogliamo aprire la domenica, abbiamo delle famiglie e una vita. Ma questo deve essere stabilito da una legge univoca e valida per tutti".