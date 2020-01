Alba e Bra escono dalla morsa dello smog. Torna libera la circolazione degli Euro 4

Lunedì anche da noi era scattata l’allerta arancione – la prima dell’anno per le uniche due realtà del Cuneese interessate dalle limitazioni al traffico previste dal meccanismo col quale, dall’autunno 2018, le regioni del bacino padano puntano a contrastare la cappa di smog che le soffoca nel critico periodo compreso tra l’ottobre e il marzo di ogni anno.



Col secondo aggiornamento della settimana, arrivato questa mattina, giovedì 30 ottobre, per le due cittadine della Granda torna in qualche modo il sereno.



A fare scattare il primo livello del semaforo erano stati i sei sforamenti consecutivi della soglia massima di Pm10 (50 microgrammi per metro cubo) considerata nociva per la salute dall’Organizzazione Mondiale per la Sanità.



Tra giovedì 23 e martedì 28 gennaio la centralina Arpa attiva dall’agosto scorso in viale Madonna dei Fiori a Bra (le sue misurazioni fanno testo anche per la vicina Alba) aveva infatti registrato valori di polveri sottili in atmosfera compresi tra i 51 del 26/1 e i 72 del 28/1.



Nella giornata di ieri, mercoledì 29 gennaio, pur in mancanza di precipitazioni, lo stesso valore è invece crollato alla decisamente più rassicurante quota di 19 μg/m³, mettendo così fine – fino a nuovo aggiornamento – alle limitazioni temporanee che lo stesso meccanismo impone sulla circolazione stradale (con lo stop agli Euro 4, al primo livello di allerta), sul riscaldamento domestico (su livello delle temperature consentite e tipo di combustibile utilizzabile) e sulle pratiche agricole (col divieto di abbruciamenti) .



Anche per oggi e domani, giovedì 30 e venerdì 31, le previsioni dell’Arpa parlano di livelli di polveri sottili attesi sotto la soglia limite, mentre sabato 1° febbraio sarà possibile un nuovo sforamento.



Il prossimo aggiornamento del semaforo è invece atteso per lunedì 3 febbraio.