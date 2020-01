“Anni di lunghe battaglie, ma siamo soddisfatti del risultato”: “Arione” e “Chocolat d’Art” commentano la conclusione della diatriba su D.E.CO. e Cuneesi al Rhum

“Sono stati anni, lunghi, di battaglie, che si sono risolti in modo per noi positivo: il Comune continua a riconoscere la D.E.CO. al Cuneese al Rhum, gli altri produttori – specificando il nome della propria azienda – possono proseguire con le loro attività e noi vediamo sottoscritta la nostra primogenitura. Non possiamo non ammette che essere compresi nel marchio è un traguardo importante anche per noi”.