Cimice asiatica, Monica Ciaburro: "Attendiamo una presa di posizione netta del Governo a favore dei produttori agro-frutticoli"

Gentile Direttore,

ieri a Verona oltre 250 produttori frutticoltori ed agricoltori della provincia di Cuneo si sono uniti alla protesta della Coldiretti in corso.



La cimice, killer dei raccolti ortofrutticoli, arrivata dall’Asia, che ha già colpito oltre 48.000 aziende agro-fruttifere in Italia, con danni superiori ai 740milioni di euro oltre che con pesantissimi danni sul piano ambientale e paesaggistico.



Con la collega Maria Cristina Caretta, già a settembre 2019, abbiamo provveduto a depositare una risoluzione volta ad impegnare il Ministero delle politiche agricole affinché trovi una soluzione in tempi rapidi.



Bene hanno fatto i produttori agro-frutticoli ad evidenziare le enormi criticità create da questo insetto, attendiamo pertanto una presa di posizione netta da parte del Governo affinché proceda nel più breve tempo possibile a dare risposte sulla cimice asiatica e su tutte le difficoltà che affliggono il settore della frutticoltura italiana, strategico per l’economia della Nazione.



Onorevole Monica Ciaburro