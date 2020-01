Commercio, Alba dichiara guerra ai "cartelli sandwich" e pensa a carrelli della spesa per incentivare i mercati ambulanti

Più ordine e maggiore rispetto delle regole che regolano il commercio cittadino. E’ l’obiettivo dichiarato dell’assessore albese Marco Marcarino che, dopo aver messo mano nei mesi scorsi alle norme che concernono l’installazione dei dehors in centro città e nelle periferie (leggi qui ), ne richiama ora uno già in vigore da tempo, ma a suo giudizio ancora poco o per nulla rispettato, specialmente tra le piazze e vie della zona pedonale.



Il testo è quello contenuto in una delibera di Giunta del dicembre 2017 (la numero 462 del 21/12), là dove l’esecutivo cittadino, allora guidato dal sindaco Marello, intervenne per mettere ordine nel sistema delle insegne che locali pubblici ed esercizi commerciali utilizzano per pubblicizzare la propria presenza sul territorio comunale.



"Con quella delibera – spiega ora Marcarino - si regolamentava in modo univoco il sistema delle cosiddette 'preinsegne’, già utilizzate da tempo soprattutto nel centro storico per indicare un esercizio magari attivo in una via secondaria, e che tramite questo tipo di cartellonistica verticale pubblicizza la propria presenza lungo le vie e piazze che registrano maggiori flussi di traffico".



"Al contempo – prosegue l’assessore – venivano giustamente messe al bando tutte quelle tipologie di cartelli 'a terra' e di cartelli sandwich che vengono spesso utilizzate con la stessa finalità, ma che presentano diverse problematiche. Da una parte creano notevole disordine in un contesto che invece deve essere adeguato a quello di una città dalle grandi ambizioni turistiche, come Alba deve essere. Dall’altra si tratta di installazioni spesso abusive, che non rispondono a specifiche autorizzazioni. Terzo, posso teoricamente essere messe ovunque. Per cui, se tutti vi ricorressero, in certi luoghi del centro come piazza Duomo o piazza Michele Ferrero sarebbe il far west".



Quel regolamento, lamenta ora Marcarino, non sarebbe mai stato fatto adeguatamente rispettare: "E’ la mia intenzione provvedervi quanto prima", spiega l’assessore, che sullo stesso fronte richiama due altri temi in questi giorni alla sua attenzione.



"Uno riguarda i tavolini con sedie che molti esercenti hanno ormai preso a mettere fuori dai loro locali pubblici anche nella stagione invernale, al di fuori quindi dei 300 giorni di periodo massimo per i quali gli stessi chiedono e pagano l’occupazione di suolo pubblico. Anche qui si tratta di intendersi sulle regole. Gli esercenti sono quasi sempre in buona fede e molti mi hanno detto che loro sarebbero ben contenti di potersi mettere in regola, e di pagare il dovuto. Lo stesso orientamento ho potuto registrarlo anche nei primi contatti avuti sul tema con l’Associazione Commercianti Albesi. Occorre quindi parlarne e mettere insieme un quadro di norme adeguato a rispondere in modo efficace alle loro esigenze, e senza che questo vada a detrimento dell’interesse pubblico o di chi, oggi, si attiene in modo più ligio alle prescrizioni vigenti. Lavoreremo in questa direzione, di modo che a seconda delle singole realtà si evitino condizioni di arbitrario privilegio".

"Un discorso molto simile – prosegue l’esponente della Giunta Bo – riguarda lo smontaggio dei dehors. Ho notato che, terminato il periodo di utilizzo autorizzato dal Comune, alcuni si preoccupano di rimuovere l’intera struttura, liberando lo spazio sottostante. Mentre altri non lo fanno, con la scusa che, vista la natura dell'impianto utilizzato, farlo sarebbe eccessivamente costoso. Anche qui però parliamo della doverosa applicazione uniforme delle regole. Ciò che vale per uno deve valere per tutti, perché il contrario equivale a fare figli e figliastri, cosa che sarebbe evidentemente non giusta".



Ultimo fronte di lavoro che impegna al momento l’assessore comunale al Commercio riguarda invece l’organizzazione dei mercati ambulanti, in particolare di quello alimentare di piazza Cagnasso: "Un’idea sulla quale mi piacerebbe lavorare è quella di dotarlo di carrelli della spesa sul modello di quelli di cui dispongono i supermercati. Oggi un cliente del mercato, magari anziano, incontra grossi limiti nello spostarsi tra un banco e l’altro con le sporte a mano, mentre una dotazione di questo tipo incentiverebbe molti a servirsi da operatori che, specialmente nei generi dell’ortofrutta, rappresentano un modello di vendita che privilegia le colture locali e il km zero. Anche di questo proposito ho parlato con i referenti della categoria, entusiasti della proposta. Ora si tratta di studiarne la concreta fattibilità".