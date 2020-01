Due nuovi defibrillatori DAE nelle sedi di Alba e Cuneo della Camera di Commercio

La Camera di Commercio di Cuneo, nei propri uffici e in occasione dei tanti eventi e incontri organizzati, registra quotidianamente un numero di utenti rilevante, oltre alla presenza del personale dipendente, tale da aver spinto la Giunta camerale a condividere la scelta di installare un defibrillatore da utilizzarsi in caso di necessità.

Come evidenziato dalla letteratura scientifica internazionale, infatti, in caso di arresto cardiaco improvviso, un intervento di primo soccorso, tempestivo e metodologicamente adeguato, contribuisce in modo statisticamente significativo a

salvare fino al 30% in più le persone colpite. In particolare, è dimostrato che la maggior determinante per la sopravvivenza è rappresentata dalle compressioni toraciche esterne applicate il prima possibile a cui deve seguire, in tempi stretti, la

disponibilità di un defibrillatore semiautomatico esterno (DAE), che consente anche a personale non sanitario, purché appositamente formato e abilitato all’utilizzo, di

erogare una scarica elettrica dosata in grado, in determinate situazioni, di far

riprendere un’attività cardiaca spontanea.