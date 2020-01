"Ho il cancro e mi sento bellissima": il messaggio di Simona, che affronta la malattia tatuandosi la testa (VIDEO)

Bella e sexy. A dispetto del cancro. O meglio, grazie al cancro.

Simona Repetto ha 49 anni. E’ il suo secondo: la prima volta all’utero, adesso al seno. Quello che l’ha colpita è il più aggressivo di tutti. “Non lo chiamo tumore. Perché sarebbe come dire a me stessa: tu muori”, dice con un grande sorriso.

E lei ha scelto di vivere con leggerezza e allegria ciò che la vita le ha riservato. E’ stato un percorso pieno di alti e bassi, anche di rabbia. Quando sai di avere una scadenza - tutti ce l’abbiamo, ma quando hai un cancro questa diventa un’ombra costante - puoi scegliere se restarne schiacciata o viverti tutto con intensità assoluta.

Simona ha deciso di percorrere la seconda strada. Partendo dalla cura di sé. In questo ha una fedele alleata e amica, Irene Moi, parrucchiera di Borgo San Dalmazzo, titolare di Arc en Ciel. “Sentirsi sexy e belle cura il corpo e lo spirito”.

Insieme, da aprile, avvieranno un progetto in questa direzione. Due giorni a settimana il negozio accoglierà le donne che stanno affrontando un percorso oncologico. “Daremo il nostro supporto estetico, insegneremo come truccarsi, come valorizzarsi, come sentirsi nuovamente belle. Ci crediamo molto. La leggerezza non è superficialità. Ho avuto i miei crolli e in questo sono stata aiutata dal Centro Myria di Cuneo, dove mi sono presa il diritto di essere fragile. Credo, con Irene, di poter aiutare altre donne nella mia condizione”.

Per chi fosse interessato, Simona ha un seguitissimo profilo Facebook https://www.facebook.com/simona.repetto14 attraverso il quale la si può contattare.

Altrimenti, è possibile contattare il negozio Arc en Ciel di Borgo San Dalmazzo, che si trova in via Madonna del Campo, 54, telefono 0171 266979