L’addio a Kobe Bryant: il ricordo del braidese Giancarlo Ferrero, capitano della Pallacanestro Varese

Il 26 gennaio 2020 passerà alla storia per la morte di Kobe Bryant. L’ex stella del basket Nba si è spenta a soli 41 anni in un incidente d’elicottero a Calabasas, in California. Con lui sono morte altre otto persone, tra cui la figlia tredicenne Gianna Maria.

Una carriera ricca di successi, di traguardi formidabili e di momenti significativi legati indissolubilmente ai Los Angeles Lakers, il team con cui ha giocato e vinto per due decenni. “Black Mamba”, così lo chiamavano i tifosi, è stato un mito, un simbolo e un modello anche per tanti colleghi che, in lui, hanno visto il talento più cristallino di tutti i tempi e che ancora oggi continuano ad esprimere profondo dolore e commozione.



Giancarlo Ferrero, capitano della Pallacanestro Varese, è una di quelle voci. Il commento del cestista braidese, raccolto nella mattina di giovedì 30 gennaio al bar Converso di Bra, ha reso l’idea di ciò che è stato Kobe Bryant per tutti gli appassionati di sport e non solo di basket. “La notizia ci ha colpito tutti e siamo ancora sotto shock. L’abbiamo saputo mentre, noi del Varese stavamo giocando a Bologna contro la Fortitudo. I tifosi della curva di Bologna hanno realizzato subito uno striscione rendendogli omaggio e ringraziandolo".



"Kobe Bryant – continua Ferrero – è stato una fonte d’ispirazione per più di una generazione di sportivi. Ovviamente, per l’enorme talento che aveva, ma soprattutto per la sua dedizione al lavoro, il modo di comportarsi verso gli altri. Ha saputo elevare il gioco della pallacanestro a un livello ancora superiore. Coi miei amici passavamo le notti a seguire le Finals Nba, dove era il gran protagonista insieme ai suoi Lakers. Ormai sono passati quattro giorni, ma ogni momento, a ripensarci, fa venire i brividi. Bryant è una figura che trascende lo sport, è stato più di un giocatore e penso che abbia segnato, come Michael Jordan, una generazione. Le dimostrazioni di affetto e di tristezza che ci sono state in questi giorni, non solo da parte dei giocatori, ma proprio di tutto il mondo, ne sono la testimonianza”.



La chiosa finale riguarda l’eredità che l’asso americano ha lasciato al mondo della palla a spicchi e allo sport in generale. “A mio parere Kobe Bryant ha lasciato in eredità il fatto che il talento non basta. Lui era il connubio perfetto tra lo smisurato talento, la dedizione e la voglia di migliorarsi continuamente, di arrivare in palestra e lavorare su ogni dettaglio. Fare ogni giorno qualcosa in più. Questo è ciò che lascerà, oltre alla sua umanità, che sta venendo fuori in questi giorni. Ad esempio, il fatto che, spesso, quando si recava nelle città per giocare, andava a trovare i bambini con dei problemi. Tutte manifestazioni d’affetto svolte col patto che rimanessero nell’anonimato, ma che ora stanno lentamente affiorando. Per quanto riguarda il campo, Kobe lascia indubbiamente la voglia di migliorarsi continuamente: il suo marchio di fabbrica”. Un’icona struggente da osservare, ormai e soltanto, nelle fotografie.