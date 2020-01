Le bici da downhill su neve danno spettacolo nella conca di Prato Nevoso

Bike to hell. Ma l’inferno è una meta ambita. Almeno da chi si è iscritto alla quinta edizione della gara più attesa dell’inverno con le biciclette da downhill. L’appuntamento è per il prossimo weekend, sabato 1 febbraio, nella Conca di Prato Nevoso, la fabbrica degli eventi.

Una scarica di adrenalina pura. “Una gara goliardica e non competitiva sulle nostre piste da sci – spiegano dalla Prato Nevoso spa -. Un evento adatto a tutti che promette di regalare emozioni e divertimento”.

E si comincia proprio nel segno dello spettacolo, con il freestyle show&whip contest che dalle 14 alle 15,30 di sabato vedrà nel ruolo di protagonista un mago della specialità: il campione cebano Alessandro Barbero che si esibirà in trick incredibili sui salti in neve costruiti appositamente per la “Bike to hell”. L’azzuro promette numeri da applausi.

Poi spazio alla gara vera e propria. Si comincia con i più piccoli, gli under 14 in pista dalle 15,30 per la “winter rookies race”. Il ricavato andrà per intero all’ospedale Gaslini di Genova dove un reparto è intitolato a Prato Nevoso a simboleggiare il rapporto di collaborazione che esiste tra la struttura medica infantile e la stazione sciistica del Monregalese. Poi 17 dalle sarà l’ora “Bike to hell” secondo una formula ormai collaudata (e applaudita da quanti assistono alla gara) con ospiti d'eccezione come il campione di Motocross Freestyle Vanni Oddera e tantissimi atleti di spessore del mondo Mountaibike! Una discesa libera con 20-25 riders dove solo i più veloci accederanno alle batterie successive. Una sorta di eliminazione manche dopo manche fino alla finale. Tre le categorie in gara: man, woman e young (under 18 girls e boys). E poi dopo la gara e le emozioni spazio alla musica. Sin dalle 19, con il dj set chez Dam. Poi le premiazioni e dalle 23 nuovo appuntamento con la musica: c’è il rock party con Judici dj set. Le iscrizioni alla quinta edizione di “Bike to hell” si raccolgono online oppure direttamente sul campo di gara sabato mattina dalle 10 fino alle 15.