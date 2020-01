Montà, la chiesa di Santa Maria Immacolata inaugurata dopo i lavori. L'appello del parroco: "Ultime spese da coprire"

"Siate orgogliosi della vostra nuova chiesa": sono state le parole del vescovo di Alba, monsignor Marco Brunetti, ai numerosi fedeli che sabato 25 gennaio non hanno voluto mancare alla prima messa celebrata nella rinnovata chiesa di Maria Immacolata della parrocchia di Sant'Antonio Abate a Montà.



"Ringrazio per la grande collaborazione in forme diverse da parte dei parrocchiani nel contribuire ai lavori", ha detto il parroco don Paolo Marenco nel presentare una ristrutturazione che ha cambiato il volto dell'edificio.



I lavori sono iniziati nel giugno 2019. Hanno visto la sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento con uno nuovo – innovativo ed efficiente, e che scalda l’edificio per mezzo di 5 chilometri di tubazioni posate sotto ai suoi pavimenti –; l’isolamento delle pareti perimetrali con un cappotto in cartongesso e lana di vetro, per evitare la dispersione termica; l'installazione di una decina di vetrate artistiche; la sostituzione dei banchi, dell'altare, dell'ambone e anche dell'organo, che è stato collocato al fondo della chiesa.



I COSTI DELL’OPERA

"I lavori oggi sono terminati, ma bisogna finire di pagarli - spiega ancora don Paolo Marenco -. Il mio appello è rivolto alla generosità dei montatesi, anche se le persone hanno già dimostrato di tenere a questa chiesa, chiedo loro con grande umiltà di continuare a starci vicino e di sostenerci per come possono anche economicamente. Siamo comunque soddisfatti del lavoro che è stato fatto. Il lavoro grande che continua è rivolto al rinnovamento delle comunità della Parrocchia".



L’intervento di ristrutturazione della chiesa montatese è costato complessivamente 644.919,47 euro. La Conferenza Episcopale Italiana (Cei) ne ha versati un totale di 120mila (su 268.400 euro promessi); altri 150mila sono arrivati dal lascito testamentario di Rita Pelassa, benefattrice di frazione di San Vito, mentre altri 45mila sono il frutto di varie donazioni private.

Lo scoperto attualmente ammonta a poco più di 180mila euro. Chi volesse aiutare la Parrocchia roerina a coprirlo può farlo attraverso diverse possibili modalità. Al fianco dei contributi economici ordinari, singoli o di gruppo, sono infatti attive iniziative quali il progetto "Goccia a goccia", che propone offerte settimanali di 10 euro per un anno, e la formula "Adotta la tua chiesa", che prevede contributi economici per coprire il costo parziale o totale degli arredi sacri.