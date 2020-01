Ristrutturazioni, manutenzioni e sovraffollamento: i garanti dei detenuti comunali analizzano le strutture della Granda

Sono stati presentati nel pomeriggio di oggi (giovedì 30 gennaio) nella sala Giolitti della Provincia di Cuneo i dati del quarto “Dossier delle Criticità strutturali e logistiche” relativo alle carceri piemontesi e, nello specifico, alle quattro presenti in Granda: Alba, Cuneo, Fossano e Saluzzo.

All’incontro hanno partecipato il Presidente della Regione Federico Borgna e il garante regionale Bruno Mellano – autore dello stesso Dossier e oggi accompagnato dal garante di Cuneo in una visita alla struttura locale - , oltre ai garanti comunali delle quattro città (tutti, lo ricordiamo, con mandato assolutamente volontario): Alessandro Prandi, Mario Tretola, Rossana Degiovanni (presto sostituita nelle funzioni dal vincitore del bando in scadenza domani, venerdì 31 gennaio) e Paolo Allemano.

Al centro della trattazione, lo “stato dell’arte” delle quattro strutture e le criticità più o meno urgenti attualmente in essere. Spazio anche all’analisi dei dati numerici, che vedono la provincia di Cuneo offrire una capienza regolamentare di posti nelle proprie carceri pari a 1.171, con 922 posti effettivamente disponibili e 754 detenuti ospitati, per un sovraffollamento totale dell’81.7%.

“Tenevo molto a essere presente a questo incontro per ringraziare i garanti dei detenuti, figure essenziali di contatto tra tutti i soggetti che compongono la galassia carcere e il cui ruolo, purtroppo, non viene mai abbastanza riconosciuto dall'opinione pubblica – ha sottolineato il presidente della Provincia Federico Borgna - . Non dobbiamo mai dimenticare che la qualità di come si affronta il tema carcere qualifica la società e il ruolo della pena e il rispetto del suo valore e significato costituzionale sono ottimi descrittori di una comunità”.

Bruno Mellano: “Il Piemonte è l'unica regione in Italia che ha così tanti garanti comunali, fatto che permette un lavoro molto attento, intenso e specifico. In questi anni i dati consegnati ai vari rapporti sono stati accolti da alcune amministrazioni locali, che si sono mosse in modo concreto in favore della condizione degli ospiti delle strutture. Nel dossier, presentato in Consiglio regionale lo scorso 30 dicembre, si illustrano questioni aperte e problematiche urgenti di ciascun territorio; l'intervento del Presidente Alberto Cirio potrebbe aiutare a sbloccarne e velocizzarne alcune”.

- ALBA

Situazione in assoluto più seria a livello provinciale la sta vivendo la casa di reclusione “Giuseppe Montalto” di Alba, dove appare necessario ristrutturare il padiglione principale chiuso ne gennaio 2016 a causa di una serie di casi di legionellosi, con il rifacimento dell’impianto idraulico e interventi generali di manutenzione sempre più gravi, per i quali il Ministero di Giustizia ha già dedicato 4,5 milioni di euro (la cifra più alta prevista come stanziamento).

Inoltre, la struttura necessiterebbe del completamento delle aree verdi e di socialità della palazzina attualmente utilizzata e l’adeguamento di quella inutilizzata, dove dovrebbe trovare posto la “Casa Lavoro per internati”, intervento quest’ultimo ancora più urgente vista la futura chiusura di quella di Biella.

Il carcere di Alba, infine, presenta la situazione più grave a livello di sovraffollamento (136.3%): ospita infatti 45 detenuti a fronte di 33 posti disponibili, e di una capienza regolamentare a pieno regime di 142.

- CUNEO

La casa circondariale del capoluogo necessita della ristrutturazione e rifunzionalizzazione del padiglione “ex-giudiziario” chiuso da circa 10 anni, con interventi agli impianti idraulici ed elettrici e ai serramenti. Inoltre, sarà necessario concludere la ristrutturazione del padiglione “Cerialdo”, utilizzato per due dei quattro piani come destinazione per i detenuti in regime di “41bis”.

La struttura di Cuneo presenta una capienza regolamentare di 428 posti; attualmente il sovraffollamento si sostanzia al 104.8%, con 302 detenuti presenti a fronte di 288 posti disponibili.

- FOSSANO

Nella struttura in custodia attenuata serve aumentare gli spazi dedicati ai laboratori, alla scuola e alla produzione interna al carcere sfruttando quelli già esistenti ma inutilizzati.

Il carcere di Fossano, con 123 detenuti a fronte di 133 posti disponibili – corrispondenti alla capacità regolamentare - , fa segnare un sovraffollamento di 92.4%.

- SALUZZO

La casa di reclusione ad alta sicurezza “Rodolfo Morandi” dovrà andare in contro il prima possibile a interventi di recupero e rifunzionalizzazione logistica degli spazi dedicati alla socialità e all’attività formativa, scolastica e lavorativa, oltre all’adeguamento dei locali cucina presenti nel padiglione vecchio: tutti interventi strutturali resi necessari dal passaggio al regime di alta sicurezza. Inoltre, sarà necessario recuperare la palazzina – attualmente utilizzata soltanto al piano terra – dei semiliberi e “articolo 21”.

Da risolvere, poi, il problema della raccolta differenziata, che nella struttura viene effettuata soltanto nelle celle (dopo raccolti, i rifiuti vengono buttati via tutti insieme senza alcuna distinzione).