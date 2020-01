Un campione del mondo a Magliano Alpi: l'iridato Stefano Fanelli ha visitato gli impianti sportivi

Un campione del mondo in visita a Magliano Alpi: è accaduto nel pomeriggio di mercoledì 29 gennaio, quando le porte del palazzo municipale si sono spalancate per accogliere l'iridato di kickboxing Stefano Fanelli, accompagnato dal legale della sua società (la ligure "Komba Team"), l'avvocato Alessio Ghisolfi.

Un titolo conseguito nel 2018: Fanelli, allenato da Alessandro De Blasi, ha trionfato al "War Hyères Fight" (categoria 78kg), che è andato in scena all'Espace 3000 di Hyères, in Francia. Il match era basato su cinque riprese da 3 minuti ciascuna, ma a Fanelli sono bastati appena due round per mandare al tappeto, per KO tecnico, il suo rivale, il maliano Sofian Wayembe e per sollevare la cintura Iska, emblema autentico del campione del mondo.

Dopo la visita in Comune, l'atleta internazionale ha visitato gli impianti sportivi in compagnia del sindaco, Marco Bailo, il quale ha asserito: "Abbiamo avuto un'eccezionale visita a Magliano Alpi, nel corso della quale abbiamo discusso dell'importanza dello sport per il nostro territorio e per i giovani. Un impegno condiviso con Stefano che invitiamo nuovamente a Magliano per testimoniare ai nostri ragazzi la sua storia, l'importanza della disciplina e della costanza nello sport così come nella vita, per raggiungere importanti successi. Ne parleremo con tutta l'amministrazione cercando il coinvolgimento dei nostri ragazzi e delle scuole per veicolare un messaggio sportivo di altissimo livello".

Come spiegato dall'avvocato Ghisolfi, "la kickboxing è nata in Giappone negli anni Sessanta. In quel periodo le uniche forme di combattimento a contatto pieno erano il full contact karate, il muay thai thailandese, il Sambo russo, la cavate francese, il taekwondo coreano, il karate contact e il sandacinese. I giapponesi iniziarono a organizzare gare di karate a contatto pieno (karate full contact). Questo genere di combattimenti stava acquisendo interesse sempre maggiore finché, negli anni Settanta, alcuni maestri di arti marziali provarono a sperimentare una nuova formula unendo le tecniche di pugno del pugilato alle tecniche di calcio del karate e nacque così il Full Contact Karate".