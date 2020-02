Fuga di gas e condominio evacuato a Mondovì: gesto volontario di un 64enne agli arresti domiciliari

I vigili del fuoco di Mondovì sono intervenuti su richiesta di una pattuglia del nucleo Radiomobile dei carabinieri per una fuga di gas al civico 15 di via Rosa Govone, presso un'abitazione posta al secondo piano di un fabbricato di quattro piani fuori terra, ove risiede F.B., 64 anni e originario di Taranto.

L'episodio risale alla notte tra lunedì 27 e martedì 28 gennaio: erano all'incirca le 3 quando la squadra di vigili del fuoco ha effettivamente rilevato la presenza di gas nell'immobile, constatando peraltro che il piano cottura emetteva gas in assenza di fiamma. Stando a quanto riportato nel verbale ufficiale, "pare che il signor B., attualmente agli arresti domiciliari, nell'intento di compiere un gesto volontario, abbia intenzionalmente lasciato aperto il piano cottura a gas metano della cucina".

Come spiegano i vigili del fuoco monregalesi, "si è pertanto provveduto a chiudere il rubinetto del gas posto sotto il piano cottura, sono state aperte le finestre per ventilare i locali e sono stati evacuati i condomini dalle proprie abitazioni fino a quando gli strumenti in dotazione non hanno più rilevato la presenza di gas in sospensione".

F.B., nel frattempo, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale "Regina Montis Regalis" di Mondovì per accertarne le condizioni di salute a seguito di eventuale intossicazione da gas metano.

Tante le irregolarità riscontrate all'interno dell'appartamento dal personale dei vigili del fuoco: "Si riscontrava che il piano cottura a gas era privo di dispositivi di sicurezza contro il rilascio accidentale di gas (termocoppie) e nello stesso locale è presente anche una caldaietta murale per la produzione di acqua calda. Non è stato rinvenuto all'interno di tale locale alcuna apertura di ventilazione per l'immissione di aria comburente, in contrasto con quanto previsto dalle norme impiantistiche applicabili".

Per questa ragione, l'amministrazione comunale ha disposto il provvedimento di disattivazione della cucina a gas, della caldaietta murale a gas e dei relativi impianti di adduzione del gas metano "fino al ripristino delle condizioni di sicurezza dei suddetti impianti, da attestarsi mediante dichiarazioni di conformità ex D.M. 37/2008".