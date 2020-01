Ritrovata a Genova la donna scomparsa a Fossano: sta bene

È stata rintracciata a Genova e sta bene la trentacinquenne scomparsa dal centro “I Girasoli” di Fossano in frazione Cussanio, lo scorso lunedì 27 gennaio.

Romina Pepino, le cui generalità erano state rese note dalla trasmissione di Rai 3 “Chi l’ha visto” oltre che da alcune indiscrezioni sui social network, sarebbe salita su un treno a Savigliano e si sarebbe recata nel capoluogo ligure dove è stata rintracciata e ora, secondo le indiscrezioni, si trova affidata alle cure di un nosocomio genovese.

La donna, che si era già volontariamente allontanata dalla struttora di Cussanio in altre occasioni, aveva fatto perdere le sue tracce lo scorso lunedì 27 aprile. Martedì erano scattate le ricerche che avevano coinvolto i vigili del fuoco di Fossano, Cuneo e Savigliano, un elicottero e unità cinofile da Torino, oltre alle Forze dell’Ordine e a numerosi volontari. Nella serata di martedì le ricerche, dopo una serie di controlli a tappeto nelle campagne fossanesi, si erano spostate a Genola per poi allargarsi, nella notte, a Savigliano.

Ieri, mercoledì, era giunta la notizia della sospensione delle ricerche, il cui coordinamento era passato ai Vigili del Fuoco di Savigliano, per la conferma che l’allontanamento fosse stato volontario.

Oggi, giovedì arriva la conferma del ritrovamento di Romina Pepino a Genova: “Ringrazio tutte le persone che si sono spese nella ricerca: dalle Forze dell’Ordine ai volontari – ha detto il sindaco di Fossano Dario Tallone -. Ci sono ancora delle verifiche in corso, ma l’aspetto inequivocabilmente positivo è che la donna sia stata ritrovata e che sia in buona salute. È una bella notizia sia per la famiglia che per la comunità che si è unita nelle ricerche”.