Terremoto, alle 9.36 di stamane (30 gennaio), a Sampeyre.

L’epicentro del sisma è stato geolocalizzato 3 chilometri a nord-est del paese, ad 11 chilometri di profondità.

2.9 la magnitudo della scossa, percepita nitidamente non solo in Val Varaita, ma anche nella vicina Valle Po, sino alla Val Infernotto come ad esempio a Barge.

Il terremoto, come sempre accade in questi casi, è stato registrato e localizzato dai sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma.