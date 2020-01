Roccasparvera, una serata per celebrare la Giornata della Memoria

Il settore lettura/scrittura dell'associazione Progetto HAR, da qualche tempo attivo con costanza sul territorio di Roccasparvera, ospita, in collaborazione con l'amministrazione comunale e la Pro Loco I Tre Ciuchè, una serata legata ai tragici fatti storici inerenti al Giorno della Memoria.

"RicordHAR la storia più oscura in Valle Stura" sarà l'evento che venerdì 31 gennaio vedrà un inquadramento storico delle vicende legate all'ancora poco noto campo di concentramento di Borgo San Dalmazzo con la relazione a cura della Vicesindaca e Assessora alla Cultura del Comune di Borgo, Roberta Robbione. A seguire, alla presenza del regista Fabio Gianotti, il pubblico potrà assistere alla proiezione di "Liesel, un esodo sotto una buona stella", la storia di una donna ebrea che, dopo aver peregrinato per mezza Europa a causa del regime nazista, approda in Valle Stura a Rittana, dove viene protetta dagli abitanti. Il film narra del suo recente ritorno sui luoghi che le hanno permesso di salvarsi.

A introdurre la serata e interloquire con i due ospiti, Fabrizio Biolè, co-referente del settore lettura/scrittura di Progetto HAR.

La serata, che ricade negli eventi del decimo anno di attività dell'associazione, si terrà presso la sala della biblioteca civica alle ore 20,45 ed è ad ingresso libero.