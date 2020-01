Come prepararsi online al test di ingresso alla Facoltà di Medicina

Per essere ammessi alla Facoltà di Medicina, ogni anno a settembre, gli studenti devono superare un test di ingresso. In molti però cresce l'ansia di non riuscire a raggiungere un punteggio sufficiente e rimanere tagliati fuori dalla graduatoria. Ma prima di farsi travolgere da questi timori, la cosa importante da attuare è quella di informarsi sulle procedure e sulle date per iscriversi all'esame. Una volta raccolte queste informazioni si potrà pensare a come prepararsi a superare il test di ammissione.

Per la gioia di molti, è utile sapere, che in rete esistono dei test di simulazione appositamente progettati per questo scopo. Pertanto, non resta che esercitarsi online per superare l'esame! Queste esercitazioni si riferiscono ai test degli ultimi anni e ricalcano la prova reale in termini di struttura, composizione, tempo e attribuzione del punteggio. Si presentano in formato PDF e sono corredate di diversi tipi di risposte e commenti. La simulazione test medicina consente di sperimentare i reali contenuti e le difficoltà delle prove di ammissione. Una volta scaricati i file, sarà possibile esercitarsi tenendo ben presente la struttura dei test degli anni precedenti.