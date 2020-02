Ecommerce farmaceutico in crescita: Farmaciauno sempre più leader del mercato

Il commercio elettronico negli ultimi anni si sta diffondendo sempre di più, coinvolgendo ogni genere di prodotto e di contesto merceologico. Uno dei settori in cui l’e-commerce sta riscontrando un particolare successo è quello farmaceutico, dal momento in cui, dal 2015, anche in Italia è possibile vendere online tutti quei farmaci che non richiedono la prescrizione medica, oltre a prodotti cosmetici, integratori, dispositivi medico-sanitari e accessori di diverso genere.





Questa innovazione ha permesso al mercato farmaceutico di estendersi notevolmente, riscuotendo un grande successo da parte di un’utenza di età ed esigenze eterogenee e differenti, costituita soprattutto da chi è solito fare shopping negli store virtuali utilizzando smartphone e tablet.





Un ulteriore vantaggio legato all’e-commerce degli articoli di farmacia è la qualità elevata di ogni prodotto, considerando che uno store online di questo tipo deve obbligatoriamente essere collegato ad un’attività di farmacia tradizionale già affermata sul mercato.

Farmaciauno: crescono visitatori e fatturato





Uno degli store online dedicati ai farmaci che ha ottenuto maggiore successo negli ultimi tempi è farmaciauno.it , che può essere considerato un vero e proprio leader nel mondo delle farmacie operative sul web. Farmaciauno è un megastore dedicato esclusivamente ai prodotti parafarmaceutici di ogni tipo: dai farmaci da banco agli integratori alimentari, dagli alimenti dietetici e speciali ai cosmetici, dai prodotti per l’igiene personale ai presidi medici e agli articoli di veterinaria.





Il 2019, in particolare, è stato l’anno della consacrazione per questo ecommerce farmaceutico. D’altronde i dati parlano chiaro: il fatturato del 2019 è cresciuto di quasi il 200% rispetto al 2018 fermandosi a poco meno di 5 milioni e 900 mila euro. Molto interessante anche il dato relativo al traffico: sono oltre 2 milioni le persone che hanno visitato il sito di Farmaciauno con un incremento del 55% rispetto all’anno precedente.





Dati che, da soli, danno la dimensione del successo di questa azienda, tra le prime a scommettere nel successo del web come canale di vendita.

Perché acquistare online farmaci e prodotti di parafarmacia

La scelta di rivolgersi ad un e-commerce specializzato per acquistare farmaci da banco e altri prodotti parafarmaceutici o sanitari è da ritenersi valida per diverse ragioni. Prima di tutto, si tratta di un sistema di fare shopping pratico, semplice e sempre accessibile, in qualsiasi luogo e momento, utilizzando anche un semplice smartphone.





Un altro vantaggio offerto dalle farmacie online come Farmaciauno è la possibilità di ricevere tutti i prodotti desiderati direttamente a casa, o a qualsiasi altro recapito indicato nel corso della procedura d’ordine, con la massima riservatezza e discrezione, senza alcuna necessità di recarsi fisicamente in un negozio.





Inoltre, è da tenere in considerazione anche il ricco assortimento di prodotti reperibili in un e-commerce di parafarmacia, sicuramente molto più vasto di quello che potrebbe offrire un negozio tradizionale, con l’ulteriore possibilità di usufruire molto spesso anche di sconti e promozioni interessanti.





Fare shopping in una parafarmacia virtuale significa anche avere la garanzia della massima sicurezza, proprio perché la legge permette di aprire un’attività di questo tipo solo a chi abbia già in gestione una farmacia tradizionale rinomata e aperta da tempo.





Scegliere la farmacia online per acquistare cosmetici e integratori alimentari

Cosmesi, benessere, make-up e igiene personale sono i settori che riscuotono maggiore successo tra gli utenti di una farmacia online. Il vastissimo assortimento di prodotti provenienti da marche prestigiose, la qualità e la semplicità di acquisto convincono un numero sempre più ampio di utenti ad orientarsi verso gli store online per questo tipo di acquisti.





L’e-commerce di Farmaciauno propone un’ampia scelta di articoli per la cura della persona e di prodotti di bellezza di alta qualità, in grado di soddisfare ogni genere di esigenza e preferenza personale. Prodotti per il trucco e per la cura di viso, corpo e capelli, igiene personale per grandi e piccoli, articoli per le mamme e i neonati sono sempre disponibili a prezzi competitivi e convenienti.





Un altro ambito di riferimento per le farmacie online è quello dell’integrazione alimentare e degli alimenti dietetici e speciali. Un e-commerce farmaceutico è il luogo ideale per trovare ottimi prodotti di erboristeria e fitoterapia, tisane rilassanti e detox, ma anche integratori alimentari vitaminici e proteici e alimenti per i diabetici e chi soffre di allergie e intolleranze.